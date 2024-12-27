Мэр Челябинска дал поручения главам районов на новогодние каникулы

28 декабря 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов на новогодние праздники. Указания были озвучены на аппаратном совещании 28 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Продолжайте убирать снег и наледь на тротуарах, контролируйте своевременную расчистку внутриквартальных проездов. Проведите разъяснительную работу по поводу фейерверков. Поставьте на контроль безопасность ледовых городков, сами съездите и убедитесь», — сказал Лошкин главам районов. Лошкин отметил, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, мэр Челябинска напомнил, что все службы должны работать в режиме повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов на новогодние праздники. Указания были озвучены на аппаратном совещании 28 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Продолжайте убирать снег и наледь на тротуарах, контролируйте своевременную расчистку внутриквартальных проездов. Проведите разъяснительную работу по поводу фейерверков. Поставьте на контроль безопасность ледовых городков, сами съездите и убедитесь», — сказал Лошкин главам районов. Лошкин отметил, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, мэр Челябинска напомнил, что все службы должны работать в режиме повышенной готовности.