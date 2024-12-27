27 декабря 2024

Мэр Челябинска дал поручения главам районов на новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппаратное совещание в мэрии. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов Челябинска Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов на новогодние праздники. Указания были озвучены на аппаратном совещании 28 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Продолжайте убирать снег и наледь на тротуарах, контролируйте своевременную расчистку внутриквартальных проездов. Проведите разъяснительную работу по поводу фейерверков. Поставьте на контроль безопасность ледовых городков, сами съездите и убедитесь», — сказал Лошкин главам районов.

Лошкин отметил, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, мэр Челябинска напомнил, что все службы должны работать в режиме повышенной готовности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин дал ряд поручений главам районов на новогодние праздники. Указания были озвучены на аппаратном совещании 28 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Продолжайте убирать снег и наледь на тротуарах, контролируйте своевременную расчистку внутриквартальных проездов. Проведите разъяснительную работу по поводу фейерверков. Поставьте на контроль безопасность ледовых городков, сами съездите и убедитесь», — сказал Лошкин главам районов. Лошкин отметил, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, мэр Челябинска напомнил, что все службы должны работать в режиме повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...