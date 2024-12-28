28 декабря 2024

Пьяный челябинец избивал у дворца культуры мальчика под крики детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисками злоумышленника занимается полиция Фото:

Пьяный прохожий в поселке Новосинеглазово избил у дворца культуры 10-летнего мальчика под крики детей. Об этом рассказала в социальных сетях мама пострадавшего ребенка. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили нападение на школьника и отметили, что ведется работа по поиску злоумышленника.

«Вечером, 28 декабря, моего 10-летнего мальчика избил пьяный. Удары он наносил исключительно по голове. Дети, находившиеся рядом, кричали, чтобы он прекратил избиение. Рядом парковка, посмотрите пожалуйста автовладельцы регистратор, это поможет увидеть лицо мужчины, который решил провести спарринг с ребенком», — написала мать школьника в группе «Новосинеглазово» в социальной сети в «ВКонтакте».

В областном главке отметили, что заявление от матери ребенка принято. Поисками агрессивного мужчины занимаются полицейские Советского района.

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Пьяный прохожий в поселке Новосинеглазово избил у дворца культуры 10-летнего мальчика под крики детей. Об этом рассказала в социальных сетях мама пострадавшего ребенка. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили нападение на школьника и отметили, что ведется работа по поиску злоумышленника. «Вечером, 28 декабря, моего 10-летнего мальчика избил пьяный. Удары он наносил исключительно по голове. Дети, находившиеся рядом, кричали, чтобы он прекратил избиение. Рядом парковка, посмотрите пожалуйста автовладельцы регистратор, это поможет увидеть лицо мужчины, который решил провести спарринг с ребенком», — написала мать школьника в группе «Новосинеглазово» в социальной сети в «ВКонтакте». В областном главке отметили, что заявление от матери ребенка принято. Поисками агрессивного мужчины занимаются полицейские Советского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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