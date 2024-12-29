YTN: выжившими в крушении Boeing в Корее оказались члены экипажа

При крушении Boeing на территории Кореи выжили члены экипажа. Их состояние оценивается как стабильное, передает телеканал YTN.
«Оба выживших — члены экипажа. Один из них рассказал, что пристегнулся перед посадкой и больше ничего не помнит. Он обслуживал пассажиров в хвостовой части самолета. Мужчина получил травму головы, перелом костей в районе плеча», — сообщают журналисты.
Также была спасена 20-летняя стюардесса. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Оба члена экипажа были в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа.
Борт авиакомпании Jeju Air, следовавший по маршруту Бангкока — Муан, потерпел крушение во время посадки. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправного шасси. Пилоты не смогли замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетной полосы. После столкновения с ограждением он разрушился и вспыхнул. До инцидента судно 15 лет эксплуатировалось без аварий.
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