YTN: выжившими в крушении Boeing в Корее оказались члены экипажа

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Катастрофа произошла во время посадки борта
Катастрофа произошла во время посадки борта Фото:
новость из сюжета
В Южной Корее разбился пассажирский самолет

При крушении Boeing на территории Кореи выжили члены экипажа. Их состояние оценивается как стабильное, передает телеканал YTN.

«Оба выживших — члены экипажа. Один из них рассказал, что пристегнулся перед посадкой и больше ничего не помнит. Он обслуживал пассажиров в хвостовой части самолета. Мужчина получил травму головы, перелом костей в районе плеча», — сообщают журналисты.

Также была спасена 20-летняя стюардесса. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Оба члена экипажа были в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа.

Борт авиакомпании Jeju Air, следовавший по маршруту Бангкока — Муан, потерпел крушение во время посадки. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправного шасси. Пилоты не смогли замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетной полосы. После столкновения с ограждением он разрушился и вспыхнул. До инцидента судно 15 лет эксплуатировалось без аварий

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При крушении Boeing на территории Кореи выжили члены экипажа. Их состояние оценивается как стабильное, передает телеканал YTN. «Оба выживших — члены экипажа. Один из них рассказал, что пристегнулся перед посадкой и больше ничего не помнит. Он обслуживал пассажиров в хвостовой части самолета. Мужчина получил травму головы, перелом костей в районе плеча», — сообщают журналисты. Также была спасена 20-летняя стюардесса. По данным медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Оба члена экипажа были в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа. Борт авиакомпании Jeju Air, следовавший по маршруту Бангкока — Муан, потерпел крушение во время посадки. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправного шасси. Пилоты не смогли замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетной полосы. После столкновения с ограждением он разрушился и вспыхнул. До инцидента судно 15 лет эксплуатировалось без аварий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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