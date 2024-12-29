Jeju Air: Boeing, разбившийся в Корее, 15 лет эксплуатировался без аварий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавший в Корее Boeing 737-800 эксплуатировался без аварий 15 лет
Упавший в Корее Boeing 737-800 эксплуатировался без аварий 15 лет Фото:
новость из сюжета
В Южной Корее разбился пассажирский самолет

Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившееся в Южной Корее, эксплуатировалось в течение 15 лет без каких-либо аварий до этого инцидента. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Jeju Air.

«Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», — отмечается в заявлении компании. Агентство Newsis уточняет, что самолет был произведен в августе 2009 года.

Авиакомпания Jeju Air также принесла извинения и заявила о своем намерении предпринять все необходимые меры для разрешения последствий авиационного инцидента и выяснения его причин. «В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», — отмечается в официальном сообщении компании.

Рейсовый самолет авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, потерпел крушение во время посадки на территории Южной Кореи утром 29 декабря. Согласно первоначальным данным, шасси воздушного судна не раскрылись, в результате чего экипажу пришлось осуществлять посадку на фюзеляж. Однако пилоты не смогли должным образом замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В последствии столкновения с ограждением самолет разрушился и вспыхнул. Очевидцы авиакатастрофы сообщают, что судно загорелось еще до посадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившееся в Южной Корее, эксплуатировалось в течение 15 лет без каких-либо аварий до этого инцидента. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Jeju Air. «Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», — отмечается в заявлении компании. Агентство Newsis уточняет, что самолет был произведен в августе 2009 года. Авиакомпания Jeju Air также принесла извинения и заявила о своем намерении предпринять все необходимые меры для разрешения последствий авиационного инцидента и выяснения его причин. «В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», — отмечается в официальном сообщении компании. Рейсовый самолет авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, потерпел крушение во время посадки на территории Южной Кореи утром 29 декабря. Согласно первоначальным данным, шасси воздушного судна не раскрылись, в результате чего экипажу пришлось осуществлять посадку на фюзеляж. Однако пилоты не смогли должным образом замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В последствии столкновения с ограждением самолет разрушился и вспыхнул. Очевидцы авиакатастрофы сообщают, что судно загорелось еще до посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...