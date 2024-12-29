Jeju Air: Boeing, разбившийся в Корее, 15 лет эксплуатировался без аварий

Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившееся в Южной Корее, эксплуатировалось в течение 15 лет без каких-либо аварий до этого инцидента. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Jeju Air.
«Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», — отмечается в заявлении компании. Агентство Newsis уточняет, что самолет был произведен в августе 2009 года.
Авиакомпания Jeju Air также принесла извинения и заявила о своем намерении предпринять все необходимые меры для разрешения последствий авиационного инцидента и выяснения его причин. «В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», — отмечается в официальном сообщении компании.
Рейсовый самолет авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, потерпел крушение во время посадки на территории Южной Кореи утром 29 декабря. Согласно первоначальным данным, шасси воздушного судна не раскрылись, в результате чего экипажу пришлось осуществлять посадку на фюзеляж. Однако пилоты не смогли должным образом замедлить скорость, и самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В последствии столкновения с ограждением самолет разрушился и вспыхнул. Очевидцы авиакатастрофы сообщают, что судно загорелось еще до посадки.
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