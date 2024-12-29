ФСБ России задержала гражданина страны, который передал фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье украинской военной разведке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«... задержан гражданин Российской Федерации, 1983 г.р., по подозрению в совершении государственной измены... По заданию куратора за денежное вознаграждение злоумышленник осуществил собирание и передачу фотоматериалов объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области», — передает РИА Новости слова представителей пресс-службы.
Согласно информации от спецслужб, мужчина установил связь через приложение Telegram с агентом ГУР Минобороны Украины. По указанию своего руководителя за вознаграждение он собирал и передавал фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации ФСБ, оперативно-розыскные и следственные действия по делу продолжаются.
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