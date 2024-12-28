В Екатеринбурге открылся огромный крытый парк развлечений. Фото, видео

В Екатеринбурге стартовала «ЭкспоЕлка» с аттракционами и цирком

29 декабря 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

«Экспо-Елка» будет работать с 29 декабря до 8 января. Фото: Размик Закарян © URA.RU Для юных екатеринбуржцев подготовили новогодний сюрприз — с 29 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» детей ждет более 60 аттракционов, ярмарки, мастер-классы и другие развлечения. На «ЭкспоЕлку», которая будет работать до 8 января, заглянуло URA.RU. Под крытый парк аттракционов отвели целый павильон. Первым делом гостей встречает множество батутов на любой вкус — в виде лабиринтов, домиков или полосы препятствий. Здесь же есть детский картинг, карусели, огромный надувной «Твистер», аэрохоккей, механический бык, настоящая река, по которой катаются на лодках. Также юных посетителей приглашают в 5D-кинотеатр, планетарий, сделать грим, посетить фотозоны, в которых можно искупаться в деньгах или оказаться в снежном шаре, побывать на мастер-классах по изготовлению имбирных пряников, домиков, кашпо или открытки. На площадке есть длинная аллея с огоньками, где впервые расположилась ярмарка: здесь продают игрушки, одежду, десерты и другие новогодние подарки. Следом встречает фудкорт — киоски и фудтраки, среди которых попадаются те, что участвовали летом на фестивале «Жизнь на колесах». Главным центром притяжения является елка, возле которой и прошло первое шоу. На открытии выступили танцевальные и музыкальные коллективы, прошел показ бренда детской одежды, а после официальный старт новогодней программе дали директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Анна Байчибаева и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Дорогие ребята и родители, рад приветствовать вас от имени губернатора Евгения Куйвашева на мероприятии. „ЭкспоЕлка“ становится одним из тех новогодних событий, которое важно для жителей Екатеринбурга и Урала. Сюда даже приезжают люди со всей страны, потому что это классно, ярко, здесь можно получить хорошее настроение», — сказал Ионин. В завершении на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с детьми зажгли елку. Ежедневно на главной сцене будет идти новогодняя программа, она стартует с 10:30. У главной сцены будут проходить зарядка со сказочными персонажами, шоу мыльных пузырей, интерактивы, лаборатория чудес, шоу с фокусами и дискотека. Дополнительно проходит цирковое шоу Владимира Дерябкина. Добраться до «ЭКСПО» можно на бесплатных автобусах, которые ходят от станции метро «Ботаническая». Площадка завершит работу 8 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для юных екатеринбуржцев подготовили новогодний сюрприз — с 29 декабря в «Екатеринбург-ЭКСПО» детей ждет более 60 аттракционов, ярмарки, мастер-классы и другие развлечения. На «ЭкспоЕлку», которая будет работать до 8 января, заглянуло URA.RU. Под крытый парк аттракционов отвели целый павильон. Первым делом гостей встречает множество батутов на любой вкус — в виде лабиринтов, домиков или полосы препятствий. Здесь же есть детский картинг, карусели, огромный надувной «Твистер», аэрохоккей, механический бык, настоящая река, по которой катаются на лодках. Также юных посетителей приглашают в 5D-кинотеатр, планетарий, сделать грим, посетить фотозоны, в которых можно искупаться в деньгах или оказаться в снежном шаре, побывать на мастер-классах по изготовлению имбирных пряников, домиков, кашпо или открытки. На площадке есть длинная аллея с огоньками, где впервые расположилась ярмарка: здесь продают игрушки, одежду, десерты и другие новогодние подарки. Следом встречает фудкорт — киоски и фудтраки, среди которых попадаются те, что участвовали летом на фестивале «Жизнь на колесах». Главным центром притяжения является елка, возле которой и прошло первое шоу. На открытии выступили танцевальные и музыкальные коллективы, прошел показ бренда детской одежды, а после официальный старт новогодней программе дали директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Анна Байчибаева и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Дорогие ребята и родители, рад приветствовать вас от имени губернатора Евгения Куйвашева на мероприятии. „ЭкспоЕлка“ становится одним из тех новогодних событий, которое важно для жителей Екатеринбурга и Урала. Сюда даже приезжают люди со всей страны, потому что это классно, ярко, здесь можно получить хорошее настроение», — сказал Ионин. В завершении на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с детьми зажгли елку. Ежедневно на главной сцене будет идти новогодняя программа, она стартует с 10:30. У главной сцены будут проходить зарядка со сказочными персонажами, шоу мыльных пузырей, интерактивы, лаборатория чудес, шоу с фокусами и дискотека. Дополнительно проходит цирковое шоу Владимира Дерябкина. Добраться до «ЭКСПО» можно на бесплатных автобусах, которые ходят от станции метро «Ботаническая». Площадка завершит работу 8 января.