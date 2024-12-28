«Забег обещаний» пройдет в Кургане в первый день 2025 года

В Кургане 1 января 2025 года состоится новогодний «Забег обещаний», в котором могут принять участие все желающие. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на физкультурное движение «5 верст».
«Идея забега в том, что каждый участник дает самому себе символическое обещание на предстоящий год. Его можно написать на специальном номере, который выдадут волонтеры, и прикрепить себе на одежду перед пробежкой — для этого нужно принести с собой булавки», — сообщили в правительстве.
В забеге не будет победителей и проигравших, он даст шанс курганцам вдохновиться на новые достижения, поставить себе цели и достичь их в течение года. Дистанция забега — пять километров. Но если для кого-то эта цель кажется недостижимой, есть дистанция и поменьше — 2025 метров — в честь наступающего года.
Символический забег состоится в ЦПКиО. Старт в 10:00. Сбор участников — за 15 минут до начала справа от главного входа, возле тренажеров.
Новогодние мероприятия в Кургане становятся все более разнообразными и интересными для горожан. Так, помимо традиционного велозаезда в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, который уже многие годы подряд устраивает группа «Велокурган», в этом году впервые пройдет «Забег обещаний».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!