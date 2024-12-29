Скончался «фотолетописец» МИД РФ Эдуард Песов

На 93-м году жизни скончался фотограф Эдуард Иосифович Песов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Песов был известен как фотолетописец жизни Министерства иностранных дел и автор культовых снимков, зафиксировавших значимые моменты мировой дипломатии.
«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Эдуард Песов за свою жизнь успел поработать фотокорреспондентом в ТАСС, запечатлеть кадры международных встреч и переговоров Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. Следует отметить взаимодействие Песова с МИД. За время своей карьеры он сотрудничал с каждым министром иностранных дел СССР и России, начиная с Андрея Андреевича Громыко.
Эдуард Песов стал обладателем множества наград. В частности, в 1982 году он получил престижную премию «Золотой глаз» от конкурса World Press Photo. В 2005 году ему была вручена национальная премия «Золотой глаз России» за вклад в фотоискусство. В 2007 году его удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2012 году — орденом Дружбы. Того же года состоялось открытие его первой персональной выставки под названием «Кадры», видеозапись с которого представлена ниже.
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