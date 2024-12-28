«Хотите в 90-е?»: мэрия Екатеринбурга обрушилась на авторитетный бизнес, были столкновения. Видео

В Екатеринбурге устроили массовый вынос киосков с пиротехникой

29 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Киоски с пиротехникой вывозят на спецстоянку Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга в первый праздничный день решила сократить незаконную, на ее взгляд, торговлю фейерверками. Под вынос попали объекты одной из представленных в этом секторе авторитетных бизнес-групп — «Четырехсотые». На одной из точек произошло столкновение, передает общественник Дмитрий Чукреев. На Пехотинцев, 7 он видел, как в эвакуатор, на который погрузили павильон, въехала каршеринговая машина. Когда объект переместили на другой эвакуатор, врезались и в него. Такая тактика, вероятно, применяется впервые. «Если вы хотите вернуться в 90-е, приезжайте прямо сейчас на улицу Пехотинцев в Екатеринбурге. Здесь бандиты из группировки „400-е“ наглядно показывают, что готовы биться за свой бизнес всеми доступными, хоть и криминальными, методами», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Павильон в итоге увезли на спецстоянку — помогли сотрудники полиции. Другой объект — на улице Билимбаевской — выносили более спокойно. На момент публикации рейд продолжался. В разговоре с URA.RU представитель владельцев вынесенных объектов обратил внимание, что другие торговцы пиротехникой под чиновничью проверку не попали. Он также настаивает, что все павильоны работали законно: они располагались на землях торговых центров (то есть третьих лиц), и потому администрация вмешиваться не в праве. «Более того, на месте не было дежурного от департамента по торговле, не было представителя районной администрации. То есть вынос осуществлялся с процессуальными нарушениями. Будем добиваться привлечения участников этого процесса к административной ответственности», — анонсировал собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга в первый праздничный день решила сократить незаконную, на ее взгляд, торговлю фейерверками. Под вынос попали объекты одной из представленных в этом секторе авторитетных бизнес-групп — «Четырехсотые». На одной из точек произошло столкновение, передает общественник Дмитрий Чукреев. На Пехотинцев, 7 он видел, как в эвакуатор, на который погрузили павильон, въехала каршеринговая машина. Когда объект переместили на другой эвакуатор, врезались и в него. Такая тактика, вероятно, применяется впервые. «Если вы хотите вернуться в 90-е, приезжайте прямо сейчас на улицу Пехотинцев в Екатеринбурге. Здесь бандиты из группировки „400-е“ наглядно показывают, что готовы биться за свой бизнес всеми доступными, хоть и криминальными, методами», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Павильон в итоге увезли на спецстоянку — помогли сотрудники полиции. Другой объект — на улице Билимбаевской — выносили более спокойно. На момент публикации рейд продолжался. В разговоре с URA.RU представитель владельцев вынесенных объектов обратил внимание, что другие торговцы пиротехникой под чиновничью проверку не попали. Он также настаивает, что все павильоны работали законно: они располагались на землях торговых центров (то есть третьих лиц), и потому администрация вмешиваться не в праве. «Более того, на месте не было дежурного от департамента по торговле, не было представителя районной администрации. То есть вынос осуществлялся с процессуальными нарушениями. Будем добиваться привлечения участников этого процесса к административной ответственности», — анонсировал собеседник.