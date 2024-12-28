28 декабря 2024

Самый жизнерадостный мэр ХМАО подготовил горожан к Новому Году. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Маненков поучаствовал во Всероссийской акции «Новый Год в каждый дом»
Маненков поучаствовал во Всероссийской акции «Новый Год в каждый дом» Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал во Всероссийской акции «Новый Год в каждый дом». Он прошелся по улицам города и подарил жителям по елочному шарику и два билета в кино.

«С наступающим Новым Годом! Сегодня по всей стране идет акция „Новый Год в каждый дом“. Мы ходили везде с понедельника, теперь решили идти на центральную улицу. Вас с Новым Годом, тут шарик и два билета в кино. Будьте здоровы и с Рождеством Христовым, живите до ста лет!» — поздравлял Маненков горожан.

Но в новом году есть не только подарки и поздравления, а еще и застолья. После акции мэр вернулся домой и решил научить югорчан готовить рыбные зразы по фирменному рецепту. «Сегодня выходной и ваш Петрович снова на кухне. Сегодня приготовим рыбные зразы… Ну просто пальчики оближешь! Дорогие мои друзья, с наступающим вас новым 2025 годом! Будьте здоровы, берегите себя!» — сказал Маненков в видео.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поучаствовал во Всероссийской акции «Новый Год в каждый дом». Он прошелся по улицам города и подарил жителям по елочному шарику и два билета в кино. «С наступающим Новым Годом! Сегодня по всей стране идет акция „Новый Год в каждый дом“. Мы ходили везде с понедельника, теперь решили идти на центральную улицу. Вас с Новым Годом, тут шарик и два билета в кино. Будьте здоровы и с Рождеством Христовым, живите до ста лет!» — поздравлял Маненков горожан. Но в новом году есть не только подарки и поздравления, а еще и застолья. После акции мэр вернулся домой и решил научить югорчан готовить рыбные зразы по фирменному рецепту. «Сегодня выходной и ваш Петрович снова на кухне. Сегодня приготовим рыбные зразы… Ну просто пальчики оближешь! Дорогие мои друзья, с наступающим вас новым 2025 годом! Будьте здоровы, берегите себя!» — сказал Маненков в видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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