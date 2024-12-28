Священник-маньяк, банда милиционеров, обнальщики: самые резонансные свердловские дела за 2024-й

В Свердловской области задерживали Чернецкую, сажали декана и искали предателей

29 декабря 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

На скамью подсудимых попали полицейские, бизнесмены, рецидивисты и священник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уходящий год запомнился несколькими громкими приговорами и уголовными делами в Свердловской области. Общественность потрясли скандалы с задержаниями бизнесменов и полицейского, вердикты за шпионаж, госизмену и истории предполагаемых преступников, совершивших убийства в 90-х. О самых интересных URA.RU рассказывает в этом материале. Приговор Карелиной и Гершковичу Ксения Карелина ждет обмена Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ и США Ксению Карелину, обвиненную в госизмене. По версии следствия, она передавала деньги ВСУ. Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось суду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. Его обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ и дали 16 лет колонии. 1 августа он был помилован и отпущен в США в рамках большого обмена между странами. Карелина надеется, что тоже станет участницей следующего обмена. Клирик-семьянин попал под суд 25 ноября стало известно, что помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — клирик Даниил Сидоров — стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в домогательствах до студентки. Следователи считают, что священник преследовал жертву, а в подъезде набросился и пытался изнасиловать. Позже в деле появилась вторая пострадавшая — 38-летняя горожанка. До нее он домогался еще летом. После скандала Сидорова отстранили от служения. Перед Новым годом стало известно, что он отправился на СВО. Самое громкое дело в регионе Обыски проводили опера ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 20 марта в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park прошли обыски. После этого стало известно об аресте экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, бизнесменов Василия Петрова («Шудья»), Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург») и экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрея Дьякова. Первым трем вменили мошенничество и обвинили в получении крупных налоговых вычетов. Государство они могли обмануть на 400 млн рублей. Дьякову вменили взятку — якобы за 200 млн он покрывал остальных. Затем заочно арестовали экс-главу Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова (ему вменяют мошенничество). Летом Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест — вероятно, из-за сотрудничества со следствием. В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы Ольга Котельникова («Райз»), Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов (юрфирма «Мебиус»). Подробнее о самом громком уголовном деле в области (так говорят в силовой среде) — в этом материале. Наказание из-за насилия в школе В мае бывший директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ по делу о халатности. Суд установил, что в ее учреждении старшеклассники насиловали других детей за провинности. Все это якобы происходило с подачи преподавателя, который позже умер от болезни. 30 июля троих парней-насильников отправили в колонию. Сейчас идет разбирательство еще с двумя. Дело об убийстве из 90-х Андрей Шевнин пытался уехать на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU В октябре суд в Екатеринбурге арестовал бизнесмена Андрея Шевнина и его друга Василия Кузнецова. Их обвинили в убийстве двух девочек в 1994-м. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло. В наши дни Шевнин стал бизнесменом: владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он якобы пытался скрыться в Турции. По последним данным, Шевнин свою вину отрицает, а его товарищ якобы во всем сознался. Ранее оба отбывали наказания в местах лишения свободы за половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет. Приговор амбициозному декану 11 октября бывший директор института спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, предоставил отчеты, в которых указал ложные траты на гостиницы. Второй эпизод связан с федерацией регби. Шурманов, по версии следствия, украл 2,4 млн рублей субсидии, которая полагалась спортсменам. Сам он свою вину полностью отрицает и будет добиваться отмены приговора. В суде Шурманов говорил, что метил на пост министра спорта Свердловской области, а дело его сфабриковано недоброжелателями, которые завидовали благополучию директора. Дело банды милиционеров Банде приписывают массовые убийства Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спустя 20 лет в Екатеринбурге задержали участников банды бывших милиционеров. Их обвиняют в убийстве 12 человек. Некоторые преступления были совершены за деньги. Под следствие попали: бывшие начальник профильного отдела Кировского РУВД Владислав Соболь, сотрудник городского УВД Константин Котик, оперуполномоченный Кировского ГОМа Владимир Семенюк, капитан ГУВД Олег Гирфанов и Антон Боровик (служил меньше всех в органах). Единственным гражданским среди них был Олег Анучин. Все, кроме Гирфанова, находятся под стражей. Некоторые из обвиняемых пытались уехать на фронт — тщетно. Приговор душегубу Утром 9 августа прошлого года в Каменске-Уральском нашли труп 16-летней Даны. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. 22 октября 2024-го Голикова приговорили к 21 году в колонии. Следствие пришло к выводу, что мужчина преследовал девушку и напал в укромном месте. Сам он говорил, что хотел лишь познакомиться, а насиловать не планировал. Задушив жертву, он забрал ее телефон, который позже закопал. Задержание врага ГУФСИН Алексей Соколов считает себя невиновным Фото: Илья Московец © URA.RU О задержании правозащитника Алексея Соколова стало известно 5 июля. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Уже 8 июля его отправили в СИЗО. Соколов вину не признает. Он считает, что дело сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Офицер «выкопал» себе дело Бывший участковый из Шали Юрий Золотко обвинил начальство в укрывательство трех трупов в одной могиле в 2023-м. После этого он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении четырех мужчин, которых он задерживал еще на службе. Судебное разбирательство стартовало в конце этого года. Свою вину Юрий не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уходящий год запомнился несколькими громкими приговорами и уголовными делами в Свердловской области. Общественность потрясли скандалы с задержаниями бизнесменов и полицейского, вердикты за шпионаж, госизмену и истории предполагаемых преступников, совершивших убийства в 90-х. О самых интересных URA.RU рассказывает в этом материале. Свердловский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ и США Ксению Карелину, обвиненную в госизмене. По версии следствия, она передавала деньги ВСУ. Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось суду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. Его обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ и дали 16 лет колонии. 1 августа он был помилован и отпущен в США в рамках большого обмена между странами. Карелина надеется, что тоже станет участницей следующего обмена. 25 ноября стало известно, что помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — клирик Даниил Сидоров — стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в домогательствах до студентки. Следователи считают, что священник преследовал жертву, а в подъезде набросился и пытался изнасиловать. Позже в деле появилась вторая пострадавшая — 38-летняя горожанка. До нее он домогался еще летом. После скандала Сидорова отстранили от служения. Перед Новым годом стало известно, что он отправился на СВО. 20 марта в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park прошли обыски. После этого стало известно об аресте экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, бизнесменов Василия Петрова («Шудья»), Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург») и экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрея Дьякова. Первым трем вменили мошенничество и обвинили в получении крупных налоговых вычетов. Государство они могли обмануть на 400 млн рублей. Дьякову вменили взятку — якобы за 200 млн он покрывал остальных. Затем заочно арестовали экс-главу Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова (ему вменяют мошенничество). Летом Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест — вероятно, из-за сотрудничества со следствием. В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы Ольга Котельникова («Райз»), Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов (юрфирма «Мебиус»). Подробнее о самом громком уголовном деле в области (так говорят в силовой среде) — в этом материале. В мае бывший директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ по делу о халатности. Суд установил, что в ее учреждении старшеклассники насиловали других детей за провинности. Все это якобы происходило с подачи преподавателя, который позже умер от болезни. 30 июля троих парней-насильников отправили в колонию. Сейчас идет разбирательство еще с двумя. В октябре суд в Екатеринбурге арестовал бизнесмена Андрея Шевнина и его друга Василия Кузнецова. Их обвинили в убийстве двух девочек в 1994-м. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло. В наши дни Шевнин стал бизнесменом: владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он якобы пытался скрыться в Турции. По последним данным, Шевнин свою вину отрицает, а его товарищ якобы во всем сознался. Ранее оба отбывали наказания в местах лишения свободы за половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет. 11 октября бывший директор института спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, предоставил отчеты, в которых указал ложные траты на гостиницы. Второй эпизод связан с федерацией регби. Шурманов, по версии следствия, украл 2,4 млн рублей субсидии, которая полагалась спортсменам. Сам он свою вину полностью отрицает и будет добиваться отмены приговора. В суде Шурманов говорил, что метил на пост министра спорта Свердловской области, а дело его сфабриковано недоброжелателями, которые завидовали благополучию директора. Спустя 20 лет в Екатеринбурге задержали участников банды бывших милиционеров. Их обвиняют в убийстве 12 человек. Некоторые преступления были совершены за деньги. Под следствие попали: бывшие начальник профильного отдела Кировского РУВД Владислав Соболь, сотрудник городского УВД Константин Котик, оперуполномоченный Кировского ГОМа Владимир Семенюк, капитан ГУВД Олег Гирфанов и Антон Боровик (служил меньше всех в органах). Единственным гражданским среди них был Олег Анучин. Все, кроме Гирфанова, находятся под стражей. Некоторые из обвиняемых пытались уехать на фронт — тщетно. Утром 9 августа прошлого года в Каменске-Уральском нашли труп 16-летней Даны. Подозреваемым стал велосипедист Эдуард Голиков. 22 октября 2024-го Голикова приговорили к 21 году в колонии. Следствие пришло к выводу, что мужчина преследовал девушку и напал в укромном месте. Сам он говорил, что хотел лишь познакомиться, а насиловать не планировал. Задушив жертву, он забрал ее телефон, который позже закопал. О задержании правозащитника Алексея Соколова стало известно 5 июля. По версии следствия, юрист размещал в соцсетях публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Уже 8 июля его отправили в СИЗО. Соколов вину не признает. Он считает, что дело сфабриковали из-за его работы с осужденными и арестантами. Бывший участковый из Шали Юрий Золотко обвинил начальство в укрывательство трех трупов в одной могиле в 2023-м. После этого он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении четырех мужчин, которых он задерживал еще на службе. Судебное разбирательство стартовало в конце этого года. Свою вину Юрий не признает.