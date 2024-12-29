Лавров: Россию не устраивают предложения Трампа насчет членства Украины в НАТО

Москва не согласна с позицией избранного президента США Дональда Трампа относительно отсрочки вступления Украины в НАТО. Также Россия отрицательно относится к введению в Киев миротворцев из Великобритании и Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент „британских и европейских сил“», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС.
По словам министра, Дональд Трамп предлагает «заморозить» текущие боевые действия. Также он хочет передать ответственность европейцам за противостояние с РФ.
Ранее глава МИД РФ сообщил, что Дональд Трамп может пойти на условия Москвы в рамках мирного договора с США по Украине. По словам Лаврова, Киев не находится в списке приоритетов республиканца, он уважает силу, передает Pravda.Ru.
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