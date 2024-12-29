Лавров: Россию не устраивают предложения Трампа насчет членства Украины в НАТО

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Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп хочет переложить ответственность за конфликт Украины и РФ на европейцев
Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп хочет переложить ответственность за конфликт Украины и РФ на европейцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва не согласна с позицией избранного президента США Дональда Трампа относительно отсрочки вступления Украины в НАТО. Также Россия отрицательно относится к введению в Киев миротворцев из Великобритании и Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент „британских и европейских сил“», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС. 

По словам министра, Дональд Трамп предлагает «заморозить» текущие боевые действия. Также он хочет передать ответственность европейцам за противостояние с РФ. 

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Дональд Трамп может пойти на условия Москвы в рамках мирного договора с США по Украине. По словам Лаврова, Киев не находится в списке приоритетов республиканца, он уважает силу, передает Pravda.Ru.

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Москва не согласна с позицией избранного президента США Дональда Трампа относительно отсрочки вступления Украины в НАТО. Также Россия отрицательно относится к введению в Киев миротворцев из Великобритании и Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент „британских и европейских сил“», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС.  По словам министра, Дональд Трамп предлагает «заморозить» текущие боевые действия. Также он хочет передать ответственность европейцам за противостояние с РФ.  Ранее глава МИД РФ сообщил, что Дональд Трамп может пойти на условия Москвы в рамках мирного договора с США по Украине. По словам Лаврова, Киев не находится в списке приоритетов республиканца, он уважает силу, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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