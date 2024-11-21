Когда закончится СВО на Украине: мнение власти, переговоры, послабления Зеленского

Зеленский: у Украины недостаточно сил для выхода на границы 1991 года

21 ноября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский признал, что у Украины недостаточно сил для того, чтобы выйти на границы 1991 года и также захотел завершить конфликт скоро Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания президентских выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп в инфополе начали все чаще звучать разговоры о завершении российской спецоперации на Украине в ближайшем будущем. Такие тезисы связаны с тем, что Трамп неоднократно говорил о желании завершить конфликт как можно скорее. Также он не раз заявлял, что не хочет продолжать военную поддержку Киева. При этом сам Зеленский намекал, что хочет завершить конфликт с Россией как можно скорее, а некоторые западные лидеры даже начали делать первые шаги к урегулированию. URA.RU приводит прогнозы экспертов из России и Запада, которые предполагают, что СВО завершится уже в следующем году. Убежденность в скором завершении СВО Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью « Ленте.ру» выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться к весне 2025 года. Он подчеркнул возможность приостановки эскалации напряженности благодаря изменению отношения мировых лидеров и стран НАТО к ситуации. Депутат подчеркнул, что убежден в своем мнении. Такие выводы он сделал, анализируя позицию иностранных государств, которые все чаще стаи доносить мысль о необходимости проведения переговоров между Киевом и Москвой. До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов также предположил, что спецоперация России на Украине завершится к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, то есть, в 2025 году. Об этом политик рассказывал в интервью телеканалу «Россия 1». Он уточнил также, что обновленный бюджет страны на ближайшие три года должен способствовать завершению украинского конфликта и победе России. Окончание только одно — победа России Новость по теме Как менялась позиция Зеленского по переговорам с Россией с начала СВО Соответствующую позицию по результатам спецоперации ранее поддержал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ заявил, что СВО может завершиться только победой России. Он подчеркнул, что Россия действует в интересах людей, в то время как Украина стремится вернуться к границам 1991 года. На днях официальный представитель Кремля вновь напомнил, что Россия завершит специальную операцию только в случае достижения всех поставленных целей — денацификации Украины и освобождению российского народа, проживающего в Донбассе. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя добавил, что цели будут достигнуты любым способом — военным или дипломатическим. По словам российского президента Владимира Путина, те территории, за которые сражаются солдаты РФ на поле боя — это российские территории. В Кремле также уточнили, что СВО продлится «еще немного». Зеленский: Украина не имеет сил Новость по теме Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с РФ осенью: что известно о предложении украинского лидера Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News признал, что в настоящий момент Киев не имеет достаточно сил для возвращения к границам 1991 года. Он также пообещал сделать от себя все для завершения. Тем не менее он уточнил, что Киев не намерен отказываться от утраченных территорий. Он продолжает рассматривать различные дипломатические инициативы, которые могут быть поддержаны странами Запада. При этом недавно он заявлял, что о необходимости завершить конфликт с РФ уже этой осенью. Недавно он также говорил о том, что готов на переговоры с Россией, но только в том случае, если его поддержат «третьи страны». В октябре этого года президент РФ Путин вновь высказался по поводу переговоров с Украиной. По его словам. Киев только заявляет о требованиях, что никак не соотносится с дипломатией. Летом 2024 года президент России уточнял, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий, которые уже освобождены РФ в рамках СВО. Мнение Запада Авторы британского издания The Economist отметили на днях, что мирные переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2025 году. Однако журналисты подчеркнули, что это будет не окончательное завершение, а только заморозка военных действий. По информации издания, в случае достижения перемирия, Украина должна будет принять потерю части своих территорий. Это станет одним из ключевых моментов в рамках мирных переговоров, уточнили авторы материала. Что говорил Трамп Дональд Трамп недавно вновь заявил о своих планах активно заниматься урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке, а также между Россией и Украиной. Об этом он заявлял в ходе торжественного вечера в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Еще до начала президентских выборов в США он неоднократно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. Однако в Кремле не отнеслись всерьез к его заявлению. Дмитрий Песков говорил, что Трамп склонен преувеличивать, как и любой другой политик перед своими избирателями. Газета Politico в середине ноября также отмечала, что у Трампа на самом деле нет мирного плана в настоящий момент. После того как начали распространяться сведения о том, что США разрешили Украине ударять вглубь России дальнобойными ракетами, в России предположили, что к этому также мог приложить руку Трамп. Сенатор Алексей Пушков считает, что таким образом будущий американский президент мог начать давить на Россию, чтобы та согласилась на переговоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После окончания президентских выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп в инфополе начали все чаще звучать разговоры о завершении российской спецоперации на Украине в ближайшем будущем. Такие тезисы связаны с тем, что Трамп неоднократно говорил о желании завершить конфликт как можно скорее. Также он не раз заявлял, что не хочет продолжать военную поддержку Киева. При этом сам Зеленский намекал, что хочет завершить конфликт с Россией как можно скорее, а некоторые западные лидеры даже начали делать первые шаги к урегулированию. URA.RU приводит прогнозы экспертов из России и Запада, которые предполагают, что СВО завершится уже в следующем году. Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру» выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться к весне 2025 года. Он подчеркнул возможность приостановки эскалации напряженности благодаря изменению отношения мировых лидеров и стран НАТО к ситуации. Депутат подчеркнул, что убежден в своем мнении. Такие выводы он сделал, анализируя позицию иностранных государств, которые все чаще стаи доносить мысль о необходимости проведения переговоров между Киевом и Москвой. До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов также предположил, что спецоперация России на Украине завершится к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, то есть, в 2025 году. Об этом политик рассказывал в интервью телеканалу «Россия 1». Он уточнил также, что обновленный бюджет страны на ближайшие три года должен способствовать завершению украинского конфликта и победе России. Соответствующую позицию по результатам спецоперации ранее поддержал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ заявил, что СВО может завершиться только победой России. Он подчеркнул, что Россия действует в интересах людей, в то время как Украина стремится вернуться к границам 1991 года. На днях официальный представитель Кремля вновь напомнил, что Россия завершит специальную операцию только в случае достижения всех поставленных целей — денацификации Украины и освобождению российского народа, проживающего в Донбассе. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя добавил, что цели будут достигнуты любым способом — военным или дипломатическим. По словам российского президента Владимира Путина, те территории, за которые сражаются солдаты РФ на поле боя — это российские территории. В Кремле также уточнили, что СВО продлится «еще немного». Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News признал, что в настоящий момент Киев не имеет достаточно сил для возвращения к границам 1991 года. Он также пообещал сделать от себя все для завершения. Тем не менее он уточнил, что Киев не намерен отказываться от утраченных территорий. Он продолжает рассматривать различные дипломатические инициативы, которые могут быть поддержаны странами Запада. При этом недавно он заявлял, что о необходимости завершить конфликт с РФ уже этой осенью. Недавно он также говорил о том, что готов на переговоры с Россией, но только в том случае, если его поддержат «третьи страны». В октябре этого года президент РФ Путин вновь высказался по поводу переговоров с Украиной. По его словам. Киев только заявляет о требованиях, что никак не соотносится с дипломатией. Летом 2024 года президент России уточнял, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий, которые уже освобождены РФ в рамках СВО. Авторы британского издания The Economist отметили на днях, что мирные переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2025 году. Однако журналисты подчеркнули, что это будет не окончательное завершение, а только заморозка военных действий. По информации издания, в случае достижения перемирия, Украина должна будет принять потерю части своих территорий. Это станет одним из ключевых моментов в рамках мирных переговоров, уточнили авторы материала. Дональд Трамп недавно вновь заявил о своих планах активно заниматься урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке, а также между Россией и Украиной. Об этом он заявлял в ходе торжественного вечера в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Еще до начала президентских выборов в США он неоднократно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. Однако в Кремле не отнеслись всерьез к его заявлению. Дмитрий Песков говорил, что Трамп склонен преувеличивать, как и любой другой политик перед своими избирателями. Газета Politico в середине ноября также отмечала, что у Трампа на самом деле нет мирного плана в настоящий момент. После того как начали распространяться сведения о том, что США разрешили Украине ударять вглубь России дальнобойными ракетами, в России предположили, что к этому также мог приложить руку Трамп. Сенатор Алексей Пушков считает, что таким образом будущий американский президент мог начать давить на Россию, чтобы та согласилась на переговоры.