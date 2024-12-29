Жительницу Кемерова оштрафовали за раннее празднование Нового года

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Полиция выписала кемеровчанке штраф до одной тысячи рублей за громкую музыку
Полиция выписала кемеровчанке штраф до одной тысячи рублей за громкую музыку Фото:

В Кемерово местную жительницу оштрафовали за то, что она «репетировала» празднование Нового года, включив громко музыку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

«26-летняя кемеровчанка пояснила, что громкую музыку включила для создания соответствующего настроения, поскольку „репетировала“ празднование Нового года», — заявили в ГУ МВД по региону. Информацию передает «Газета Кемерова»

Отмечается, что на девушку пожаловался сосед, вследствие чего полицейские составили на нее протокол. Штраф за ее действия составил до одной тысячи рублей. 

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В Кемерово местную жительницу оштрафовали за то, что она «репетировала» празднование Нового года, включив громко музыку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу. «26-летняя кемеровчанка пояснила, что громкую музыку включила для создания соответствующего настроения, поскольку „репетировала“ празднование Нового года», — заявили в ГУ МВД по региону. Информацию передает «Газета Кемерова».  Отмечается, что на девушку пожаловался сосед, вследствие чего полицейские составили на нее протокол. Штраф за ее действия составил до одной тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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