Жительницу Кемерова оштрафовали за раннее празднование Нового года

В Кемерово местную жительницу оштрафовали за то, что она «репетировала» празднование Нового года, включив громко музыку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.
«26-летняя кемеровчанка пояснила, что громкую музыку включила для создания соответствующего настроения, поскольку „репетировала“ празднование Нового года», — заявили в ГУ МВД по региону. Информацию передает «Газета Кемерова».
Отмечается, что на девушку пожаловался сосед, вследствие чего полицейские составили на нее протокол. Штраф за ее действия составил до одной тысячи рублей.
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