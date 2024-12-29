Организатор гей*-туров Андрей Котов** был найден мертвым в СИЗО

Обвиняемый в организации гей-туров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) директор туристического клуба «Мен тревел» Андрей Котов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) найден мертвым в СИЗО №5 в Москве.
«Труп 48-летнего бизнесмена был обнаружен 29 декабря около 2 часов ночи в камере», — передает МК. Там добавили, что тип полученных травм позволяет предположить, что мужчина мог совершить самоубийство. Тем не менее, рассматриваются и альтернативные версии произошедшего.
Котов был задержан в начале декабря текущего года за организацию групповых туров за рубеж для мужчин гомосексуальной ориентации. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ, обвиняющей в организации экстремистской деятельности, сообщает МК. Котов отрицает свою вину и заявляет, что в процессе задержания его избили. При этом его защита подчеркивает отсутствие в деле убедительных доказательств его участия в «международном движении ЛГБТ», сообщает telegram-канал Baza.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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