Организатор гей*-туров Андрей Котов** был найден мертвым в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предполагается, что Котов** совершил самоубийство в СИЗО
Предполагается, что Котов** совершил самоубийство в СИЗО Фото:

Обвиняемый в организации гей-туров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) директор туристического клуба «Мен тревел» Андрей Котов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) найден мертвым в СИЗО №5 в Москве.

«Труп 48-летнего бизнесмена был обнаружен 29 декабря около 2 часов ночи в камере», — передает МК. Там добавили, что тип полученных травм позволяет предположить, что мужчина мог совершить самоубийство. Тем не менее, рассматриваются и альтернативные версии произошедшего.

Котов был задержан в начале декабря текущего года за организацию групповых туров за рубеж для мужчин гомосексуальной ориентации. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ, обвиняющей в организации экстремистской деятельности, сообщает МК. Котов отрицает свою вину и заявляет, что в процессе задержания его избили. При этом его защита подчеркивает отсутствие в деле убедительных доказательств его участия в «международном движении ЛГБТ», сообщает telegram-канал Baza.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемый в организации гей-туров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) директор туристического клуба «Мен тревел» Андрей Котов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) найден мертвым в СИЗО №5 в Москве. «Труп 48-летнего бизнесмена был обнаружен 29 декабря около 2 часов ночи в камере», — передает МК. Там добавили, что тип полученных травм позволяет предположить, что мужчина мог совершить самоубийство. Тем не менее, рассматриваются и альтернативные версии произошедшего. Котов был задержан в начале декабря текущего года за организацию групповых туров за рубеж для мужчин гомосексуальной ориентации. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ, обвиняющей в организации экстремистской деятельности, сообщает МК. Котов отрицает свою вину и заявляет, что в процессе задержания его избили. При этом его защита подчеркивает отсутствие в деле убедительных доказательств его участия в «международном движении ЛГБТ», сообщает telegram-канал Baza. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. **Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...