Челябинский врач Музипова: Новый год угрожает психическому здоровью

Новый год может повредить психическое здоровье жителей Челябинской области, поскольку становится источником стресса для многих людей. Об опасностях эмоционального напряжения в канун праздников рассказала врач-психиатр из Аргаяша Милена Музипова. Ее слова приводит пресс-служба регионального минздрава в своем telegram-канале «Минздраствуйте».
«Часто мы возлагаем слишком большие надежды на праздники, ожидая идеального Нового года. А реальность редко совпадает с нашими фантазиями. Постарайтесь принять то, что не все будет идеально, и наслаждайтесь тем, что у вас есть» — советует Музипова в telegram-канале «Минздраствуйте».
Психиатр отмечает, что траты на подготовку к праздникам могут стать серьезным источником беспокойства. Она советует тщательно планировать бюджет и составить список покупок.
Медик также считает, что общение с семьей, друзьями и коллегами может иногда быть напряженным. Если разговор заходит в тупик или начинает вызывать негативные эмоции, следует сменить тему или отвлечься на что-то другое.
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