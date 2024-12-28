28 декабря 2024

Челябинский врач Музипова: Новый год угрожает психическому здоровью

© Служба новостей «URA.RU»
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Психиатр советует, как справиться с эмоциональным напряжением в период Нового года
Психиатр советует, как справиться с эмоциональным напряжением в период Нового года Фото:

Новый год может повредить психическое здоровье жителей Челябинской области, поскольку становится источником стресса для многих людей. Об опасностях эмоционального напряжения в канун праздников рассказала врач-психиатр из Аргаяша Милена Музипова. Ее слова приводит пресс-служба регионального минздрава в своем telegram-канале «Минздраствуйте». 

«Часто мы возлагаем слишком большие надежды на праздники, ожидая идеального Нового года. А реальность редко совпадает с нашими фантазиями. Постарайтесь принять то, что не все будет идеально, и наслаждайтесь тем, что у вас есть» — советует Музипова в telegram-канале «Минздраствуйте».

Психиатр отмечает, что траты на подготовку к праздникам могут стать серьезным источником беспокойства. Она советует тщательно планировать бюджет и составить список покупок. 

Медик также считает, что общение с семьей, друзьями и коллегами может иногда быть напряженным. Если разговор заходит в тупик или начинает вызывать негативные эмоции, следует сменить тему или отвлечься на что-то другое.

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Новый год может повредить психическое здоровье жителей Челябинской области, поскольку становится источником стресса для многих людей. Об опасностях эмоционального напряжения в канун праздников рассказала врач-психиатр из Аргаяша Милена Музипова. Ее слова приводит пресс-служба регионального минздрава в своем telegram-канале «Минздраствуйте».  «Часто мы возлагаем слишком большие надежды на праздники, ожидая идеального Нового года. А реальность редко совпадает с нашими фантазиями. Постарайтесь принять то, что не все будет идеально, и наслаждайтесь тем, что у вас есть» — советует Музипова в telegram-канале «Минздраствуйте». Психиатр отмечает, что траты на подготовку к праздникам могут стать серьезным источником беспокойства. Она советует тщательно планировать бюджет и составить список покупок.  Медик также считает, что общение с семьей, друзьями и коллегами может иногда быть напряженным. Если разговор заходит в тупик или начинает вызывать негативные эмоции, следует сменить тему или отвлечься на что-то другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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