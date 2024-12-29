Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода

В торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде у подростка оторвало кисть руки из-за взрыва петарды. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«13-летний мальчик, сидя в компании своих друзей на территории фуд-корта, неожиданно схватил и поджег петарду, которая взорвалась в его руке», — передает telegram-канал. Там добавили, что пострадавший лишился кисти руки. При этом окружающие начали удаляться от места происшествия, предполагая, что случился теракт.
Ранее в нижегородском торгово-развлекательном центре «Небо» группа подростков, находящихся в фуд-корте, решила зажечь петарды. Один из молодых людей бросил горящую петарду с пятого этажа. Отмечается, что пиротехническое устройство сработало и взорвалось в процессе падения, передает «Газета.Ru».
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