Одного из двоих выживших в авиакатастрофе в Южной Корее может парализовать

Один из выживших при крушении самолета в Южной Корее — бортпроводник — может остаться парализованным. По данным медиков, на данный момент пострадавший может осознанно говорить, подобных параличу симптомов пока не наблюдается. Об этом сообщил директор больницы Чжу Ун.
«Он может осознанно говорить. Пока нет никаких симптомов потери памяти или чего-то подобного», — передает агентство Yonhap слова Чжу Ун. Однако он отметил, что пострадавшего в дальнейшем может парализовать.
Отмечается, что бортпроводника сначала доставили в больницу в городе Мокпхо. Населенный пункт находится рядом с аэропортом Муан, где и произошла авиакатастрофа. Позже пострадавшего перевели в больницу Женского университета «Ихва» в Сеуле.
Всего на борту самолета при крушении находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Из них 179 человек погибло, еще двоим удалось выжить, передает «Национальная служба новостей». В связи с трагедией власти Южной Кореи ввели семидневный национальный траур — с 29 декабря по 4 января.
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