На 48 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск столкнулись автомобили «Киа» и «Хендай». В результате ДТП водитель «Киа» погиб, а водитель и два пассажира «Хендай» получили травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«На 48 км автодороги Стрежевой-Нижневартовск Нижневартовского района 55-летний водитель „Киа“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Хендай“ под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Хендай“ и два пассажира» Киа» получили травмы, водитель автомобиля «Киа» скончался в карете скорой помощи», — написано в Telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП.
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