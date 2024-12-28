28 декабря 2024

На трассе ХМАО произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в ХМАО погиб 55-летний мужчина
В ДТП в ХМАО погиб 55-летний мужчина Фото:

На 48 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск столкнулись автомобили «Киа» и «Хендай». В результате ДТП водитель «Киа» погиб, а водитель и два пассажира «Хендай» получили травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«На 48 км автодороги Стрежевой-Нижневартовск Нижневартовского района 55-летний водитель „Киа“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Хендай“ под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Хендай“ и два пассажира» Киа» получили травмы, водитель автомобиля «Киа» скончался в карете скорой помощи», — написано в Telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП.

В Нижневартовском районе произошло второе за день смертельное ДТП
В Нижневартовском районе произошло второе за день смертельное ДТП
Фото:

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На 48 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск столкнулись автомобили «Киа» и «Хендай». В результате ДТП водитель «Киа» погиб, а водитель и два пассажира «Хендай» получили травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «На 48 км автодороги Стрежевой-Нижневартовск Нижневартовского района 55-летний водитель „Киа“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Хендай“ под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель „Хендай“ и два пассажира» Киа» получили травмы, водитель автомобиля «Киа» скончался в карете скорой помощи», — написано в Telegram-канале ведомства. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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