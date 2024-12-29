Происшествия Пьяная тагильчанка упала в глубокую траншею, ее доставали спасатели. Фото 30 декабря 2024 в 00:44 Размер текста - 17 + Траншея была глубиной четыре метра (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижнем Тагиле женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в траншею и не смогла выбраться. Спасателям пришлось доставать ее с помощью веревок и лестницы. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению она не увидела ограждения и угодила прямо в траншею. Спасатели выехали к месту происшествия, и с помощью лестницы и веревок вытащили женщину», — следует из сообщения. Траншея была глубиной четыре метра. «Праздничные выходные совсем близко, будьте бдительны при употреблении алкоголя?», — предупредили спасатели. сообщество «МБУ „Центр защиты населения“» соцсети «ВКонтакте» сообщество «МБУ „Центр защиты населения“» соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в траншею и не смогла выбраться. Спасателям пришлось доставать ее с помощью веревок и лестницы. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению она не увидела ограждения и угодила прямо в траншею. Спасатели выехали к месту происшествия, и с помощью лестницы и веревок вытащили женщину», — следует из сообщения. Траншея была глубиной четыре метра. «Праздничные выходные совсем близко, будьте бдительны при употреблении алкоголя?», — предупредили спасатели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям