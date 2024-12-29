В Нижнем Тагиле женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в траншею и не смогла выбраться. Спасателям пришлось доставать ее с помощью веревок и лестницы. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».
«Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению она не увидела ограждения и угодила прямо в траншею. Спасатели выехали к месту происшествия, и с помощью лестницы и веревок вытащили женщину», — следует из сообщения.
Траншея была глубиной четыре метра. «Праздничные выходные совсем близко, будьте бдительны при употреблении алкоголя?», — предупредили спасатели.
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