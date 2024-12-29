29 декабря 2024
28 декабря 2024

Пьяная тагильчанка упала в глубокую траншею, ее доставали спасатели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв водопровода. Шумиха, яма
Траншея была глубиной четыре метра (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в траншею и не смогла выбраться. Спасателям пришлось доставать ее с помощью веревок и лестницы. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».

«Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению она не увидела ограждения и угодила прямо в траншею. Спасатели выехали к месту происшествия, и с помощью лестницы и веревок вытащили женщину», — следует из сообщения.

Траншея была глубиной четыре метра. «Праздничные выходные совсем близко, будьте бдительны при употреблении алкоголя?», — предупредили спасатели.

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В Нижнем Тагиле женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала в траншею и не смогла выбраться. Спасателям пришлось доставать ее с помощью веревок и лестницы. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению она не увидела ограждения и угодила прямо в траншею. Спасатели выехали к месту происшествия, и с помощью лестницы и веревок вытащили женщину», — следует из сообщения. Траншея была глубиной четыре метра. «Праздничные выходные совсем близко, будьте бдительны при употреблении алкоголя?», — предупредили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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