29 декабря 2024

Baza: российский спецборт два дня находился в США

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Российский спецборт, на котором летают первые лица, два дня провел в США, пишет Baza
Российский спецборт, на котором летают первые лица, два дня провел в США, пишет Baza Фото:

Специальный российский самолет, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, якобы находился на территории США в течение двух дней. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на данные авиасервиса FlightRadar.

«25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — говорится в сообщении. 

При этом официально о поездке в США не сообщалось. В различные периоды воздушное судно эксплуатировали такие высокопоставленные лица, как бывший президент России Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа никаких импульсов еще не было. Он напомнил, что до инаугурации политика остаются считанные дни, поэтому в этом году его контакты с Владимиром Путиным не планируются, сообщает телеканал 360. Россия не раз заявляла о готовности к проведению переговоров по вопросу Украины, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT. В частности, предложения, сделанные командой Трампа, не соответствуют ожиданиям РФ, считает министр. 

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Специальный российский самолет, предназначенный для перевозки высших государственных деятелей, якобы находился на территории США в течение двух дней. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на данные авиасервиса FlightRadar. «25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — говорится в сообщении.  При этом официально о поездке в США не сообщалось. В различные периоды воздушное судно эксплуатировали такие высокопоставленные лица, как бывший президент России Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.  По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа никаких импульсов еще не было. Он напомнил, что до инаугурации политика остаются считанные дни, поэтому в этом году его контакты с Владимиром Путиным не планируются, сообщает телеканал 360. Россия не раз заявляла о готовности к проведению переговоров по вопросу Украины, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT. В частности, предложения, сделанные командой Трампа, не соответствуют ожиданиям РФ, считает министр. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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