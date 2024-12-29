Пермский хлебозавод сменил прописку

Хлебозавод «Кондитер №8» после продажи земельного участка под производственной площадкой на улице Космонавта Беляева, 13 в Перми сменил основного учредителя и адрес регистрации на село Копки (Республика Удмуртия). Это следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс».
По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», 18 ноября ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“ зарегистрировали в удмуртском селе Копки. До этого юридическое лицо, управляющее хлебозаводом, было зарегистрировано по адресу своей основной производственной площадки на ул. К . Беляева, 13.
«27 ноября Елена Сперанская стала основным соучредителем ООО „Хлебозавод ‚Кондитер №8‘, получив 73% долей. 27% осталось за бывшим собственником Павлом Балыбердиным. Сын депутата Владимир Плотников (50%) и Сергей Балыбердин (23%) вышли из учредителей“, — указано на сайте „Коммерсант-Прикамье“.
Елена Сперанская является индивидуальным предпринимателем в Удмуртии. Она оказывает деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Также она учредитель пермского ООО «АРС-аудит».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что руководство хлебозавода «Кондитер №8» хочет ликвидировать производственный цех и установить там зону для жилой застройки. На территории пермского хлебозавода хотят возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками. Общая площадь жилой застройки составит 25,3 тыс. кв. м.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!