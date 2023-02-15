15 февраля 2023

Пермский хлебозавод планируют снести и там построить многоквартирные дома

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На территории пермского хлебозавода хотят построить ЖК Фото:

Руководство хлебозавода «Кондитер №8», который расположен в Индустриальном районе Перми, намерено закрыть производственные цеха и заняться жилой застройкой территории. Компания уже направила заявление в комиссию по землепользованию региона, пишут СМИ.

«На территории пермского хлебозавода [„Кондитер №8“] хотят возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками. Заявитель направил в администрацию города подписанное со своей стороны соглашение о развитии социнфраструктуры», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». На сайтах продаж недвижимости размещены соответствующие объявления. Актива оценили в 250 млн рублей.

URA.RU писало ранее, что администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на улице Окулова. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена лота — 28 миллионов рублей.

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Руководство хлебозавода «Кондитер №8», который расположен в Индустриальном районе Перми, намерено закрыть производственные цеха и заняться жилой застройкой территории. Компания уже направила заявление в комиссию по землепользованию региона, пишут СМИ. «На территории пермского хлебозавода [„Кондитер №8“] хотят возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками. Заявитель направил в администрацию города подписанное со своей стороны соглашение о развитии социнфраструктуры», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». На сайтах продаж недвижимости размещены соответствующие объявления. Актива оценили в 250 млн рублей. URA.RU писало ранее, что администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на улице Окулова. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена лота — 28 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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