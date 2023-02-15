Пермский хлебозавод планируют снести и там построить многоквартирные дома

На территории пермского хлебозавода хотят построить ЖК Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство хлебозавода «Кондитер №8», который расположен в Индустриальном районе Перми, намерено закрыть производственные цеха и заняться жилой застройкой территории. Компания уже направила заявление в комиссию по землепользованию региона, пишут СМИ.

«На территории пермского хлебозавода [„Кондитер №8“] хотят возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками. Заявитель направил в администрацию города подписанное со своей стороны соглашение о развитии социнфраструктуры», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье». На сайтах продаж недвижимости размещены соответствующие объявления. Актива оценили в 250 млн рублей.

URA.RU писало ранее, что администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на улице Окулова. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Начальная цена лота — 28 миллионов рублей.