Посол РФ Маслов: Греция без российских туристов теряет по 1 млрд евро в год

Массовый туризм из России в Грецию значительно сократился. Афины ежегодно теряют до 1 миллиарда евро из-за снижения туристического потока. Об этом заявил посол в Греции Андрей Маслов.
«Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 млрд евро в год», — заявил в интервью РИА Новости Андрей Маслов. Он предоставил статистические данные, показывающие, что за 9 месяцев в Грецию отправились всего 15 тысяч россиян. В 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а в последние годы количество российских туристов составляло около 800 тысяч человек ежегодно.
Ранее RT сообщало, что Турция продолжает удерживать позиции в пятерке самых популярных направлений среди российских туристов, несмотря на значительные изменения в ценах. При этом туроператоры отмечают увеличение спроса на туры в Грецию.
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