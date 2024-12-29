29 декабря 2024

Посол РФ Маслов: Греция без российских туристов теряет по 1 млрд евро в год

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Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 млрд евро в год
Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 млрд евро в год Фото:

Массовый туризм из России в Грецию значительно сократился. Афины ежегодно теряют до 1 миллиарда евро из-за снижения туристического потока. Об этом заявил посол в Греции Андрей Маслов.

«Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 млрд евро в год», — заявил в интервью РИА Новости Андрей Маслов. Он предоставил статистические данные, показывающие, что за 9 месяцев в Грецию отправились всего 15 тысяч россиян. В 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а в последние годы количество российских туристов составляло около 800 тысяч человек ежегодно. 

Ранее RT сообщало, что Турция продолжает удерживать позиции в пятерке самых популярных направлений среди российских туристов, несмотря на значительные изменения в ценах. При этом туроператоры отмечают увеличение спроса на туры в Грецию.

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Массовый туризм из России в Грецию значительно сократился. Афины ежегодно теряют до 1 миллиарда евро из-за снижения туристического потока. Об этом заявил посол в Греции Андрей Маслов. «Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 млрд евро в год», — заявил в интервью РИА Новости Андрей Маслов. Он предоставил статистические данные, показывающие, что за 9 месяцев в Грецию отправились всего 15 тысяч россиян. В 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а в последние годы количество российских туристов составляло около 800 тысяч человек ежегодно.  Ранее RT сообщало, что Турция продолжает удерживать позиции в пятерке самых популярных направлений среди российских туристов, несмотря на значительные изменения в ценах. При этом туроператоры отмечают увеличение спроса на туры в Грецию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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