29 декабря 2024

В Екатеринбурге продают квартиру с камином и сауной за 88 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бистро "Неизвестный". Екатеринбург, камин, неизвестный бистро
Камин находится в гостиной (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с настоящим камином и сауной площадью 190 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 88 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«B прoдажe пo-наcтoящeму видoвaя квapтирa в дoме бизнeс класса. Ремонт и планировка квартиры разработаны московским дизайнером. Зайдя в эту квaртиру, вы большe не зaxoтите покидать ее», — пишет продавец.

Один квадратный метр квартиры обойдется в 460 тысяч рублей. К особенностям относятся высота потолков в шесть метров и огромная ванная комната с панорамными окнами. Отмечается, что квартира находится на 31 этаже, где открываются невероятные виды.

Недвижимость располагается в элитном ЖК на улице Ткачей, 17. В квартире есть спальня, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, сауна, туалет и ванная комната.

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В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с настоящим камином и сауной площадью 190 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 88 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «B прoдажe пo-наcтoящeму видoвaя квapтирa в дoме бизнeс класса. Ремонт и планировка квартиры разработаны московским дизайнером. Зайдя в эту квaртиру, вы большe не зaxoтите покидать ее», — пишет продавец. Один квадратный метр квартиры обойдется в 460 тысяч рублей. К особенностям относятся высота потолков в шесть метров и огромная ванная комната с панорамными окнами. Отмечается, что квартира находится на 31 этаже, где открываются невероятные виды. Недвижимость располагается в элитном ЖК на улице Ткачей, 17. В квартире есть спальня, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, сауна, туалет и ванная комната.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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