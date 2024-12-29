Камин находится в гостиной (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с настоящим камином и сауной площадью 190 квадратных метров. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 88 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«B прoдажe пo-наcтoящeму видoвaя квapтирa в дoме бизнeс класса. Ремонт и планировка квартиры разработаны московским дизайнером. Зайдя в эту квaртиру, вы большe не зaxoтите покидать ее», — пишет продавец.

Один квадратный метр квартиры обойдется в 460 тысяч рублей. К особенностям относятся высота потолков в шесть метров и огромная ванная комната с панорамными окнами. Отмечается, что квартира находится на 31 этаже, где открываются невероятные виды.

Недвижимость располагается в элитном ЖК на улице Ткачей, 17. В квартире есть спальня, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, сауна, туалет и ванная комната.