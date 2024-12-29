29 декабря 2024

В Екатеринбурге выстроили гигантскую автоелку из сотни машин. Фото

Екатеринбуржцы выстроили автоелку из 127 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина с гирляндами. Челябинск, машина, mazda, автомобиль, мазда, украшения, гирлянда
Некоторые автомобили были украшены гирляндами (архивное фото) Фото:

В ночь на 30 декабря в Екатеринбурге на парковке у спортивного комплекса «Дворец дзюдо» автомобилисты создали огромную елку из машин. В акции поучаствовало 127 автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Получилось очень атмосферно. Все общались друг с другом, думали, как лучше построить елку. Машин в итоге, по моему, было 127. Некоторые уехали раньше, поэтому так», — сообщил очевидец.

По его словам, на место приехали сотрудники ГАИ. «Кто-то получил штраф за гирлянды, кто-то за тонировку», — отметил он.

В акции участвовало 127 автомобилей
В акции участвовало 127 автомобилей

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В ночь на 30 декабря в Екатеринбурге на парковке у спортивного комплекса «Дворец дзюдо» автомобилисты создали огромную елку из машин. В акции поучаствовало 127 автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Получилось очень атмосферно. Все общались друг с другом, думали, как лучше построить елку. Машин в итоге, по моему, было 127. Некоторые уехали раньше, поэтому так», — сообщил очевидец. По его словам, на место приехали сотрудники ГАИ. «Кто-то получил штраф за гирлянды, кто-то за тонировку», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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