Некоторые автомобили были украшены гирляндами (архивное фото)
В ночь на 30 декабря в Екатеринбурге на парковке у спортивного комплекса «Дворец дзюдо» автомобилисты создали огромную елку из машин. В акции поучаствовало 127 автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Получилось очень атмосферно. Все общались друг с другом, думали, как лучше построить елку. Машин в итоге, по моему, было 127. Некоторые уехали раньше, поэтому так», — сообщил очевидец.
По его словам, на место приехали сотрудники ГАИ. «Кто-то получил штраф за гирлянды, кто-то за тонировку», — отметил он.
В акции участвовало 127 автомобилей
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