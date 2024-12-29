В Екатеринбурге выстроили гигантскую автоелку из сотни машин. Фото

Екатеринбуржцы выстроили автоелку из 127 машин

30 декабря 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Некоторые автомобили были украшены гирляндами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 30 декабря в Екатеринбурге на парковке у спортивного комплекса «Дворец дзюдо» автомобилисты создали огромную елку из машин. В акции поучаствовало 127 автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Получилось очень атмосферно. Все общались друг с другом, думали, как лучше построить елку. Машин в итоге, по моему, было 127. Некоторые уехали раньше, поэтому так», — сообщил очевидец. По его словам, на место приехали сотрудники ГАИ. «Кто-то получил штраф за гирлянды, кто-то за тонировку», — отметил он. В акции участвовало 127 автомобилей Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 30 декабря в Екатеринбурге на парковке у спортивного комплекса «Дворец дзюдо» автомобилисты создали огромную елку из машин. В акции поучаствовало 127 автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Получилось очень атмосферно. Все общались друг с другом, думали, как лучше построить елку. Машин в итоге, по моему, было 127. Некоторые уехали раньше, поэтому так», — сообщил очевидец. По его словам, на место приехали сотрудники ГАИ. «Кто-то получил штраф за гирлянды, кто-то за тонировку», — отметил он.