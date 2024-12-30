Посол Маслов: Греция потеряет деньги, если откажется от российского газа

Посол России в Греции Андрей Маслов предостерег греческие власти от отказа от российского газа, указывая на высокую стоимость альтернативных источников. По словам Маслова, такой шаг потребует значительных финансовых затрат для Греции.
«Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо», — сказал Маслов. Его слова передает РИА Новости.
Посол также добавил, что введение в эксплуатацию СПГ-терминала в Александруполисе не привело к значительным изменениям в энергетической ситуации Греции, поскольку основным пользователем терминала оказался болгарский оператор «Булгаргаз». Маслов не исключил, что Греция к 2027 году может все же перестать закупать российский газ, но подчеркнул, что это может обернуться значительными финансовыми потерями для страны. В 2024 году доля российского газа в энергетическом балансе Греции составила около 60%, свидетельствуют данные компании по распределению газа DESFA.
Ранее США выдвинули задачу для Европы полностью прекратить использование российских энергетических ресурсов к 2027 году. В рамках достижения этой цели в Александруполисе был построен терминал для сжиженного природного газа, который начал функционировать три месяца назад.
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