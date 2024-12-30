Полицейские задержали депутата под наркотиками в Чите

Депутат городской думы Читы Евгений Калинин был задержан сотрудниками полиции за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на информированный источник.
«Сотрудники полиции остановили и задержали депутата городской думы Читы Евгения Калинина, который находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения», — пишет «Чита.Ру». По данным источника издания, Калинин был под наркотиками.
Чиновника задержали вечером 28 декабря. Проверка документов показала, что Калинин уже ранее был лишен водительских прав. Согласно информации издания «Заб.Ру», после задержания Калинина было возбуждено уголовное дело.
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