В центре Челябинска открыли платный каток

В парке имени Юрия Гагарина в центре Челябинска 30 декабря для жителей открыли платный каток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Почти три тысячи квадратных метров льда залили на аллее парка им. Ю. А. Гагарина к югу от площадки „Гулливер“. Стоимость: с 6 до 14 лет — 150 рублей, с 15 лет и взрослые — 300 рублей, дети до пяти лет — бесплатно», — заявляет пресс-служба мэрии.
Отмечается, что имеется просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд в контуре катка и тёплые биотуалеты, как главная особенность нового катка. Первый сеанс массового катания сегодня начнётся в 18:00, второй — в 20:00, третий — в 22:00.
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