29 декабря 2024
28 декабря 2024

В центре Челябинска открыли платный каток

© Служба новостей «URA.RU»
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На катке оборудовали прокат коньков (фото из архива)
На катке оборудовали прокат коньков (фото из архива) Фото:

В парке имени Юрия Гагарина в центре Челябинска 30 декабря для жителей открыли платный каток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Почти три тысячи квадратных метров льда залили на аллее парка им. Ю. А. Гагарина к югу от площадки „Гулливер“. Стоимость: с 6 до 14 лет — 150 рублей, с 15 лет и взрослые — 300 рублей, дети до пяти лет — бесплатно», — заявляет пресс-служба мэрии. 

Отмечается, что имеется просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд в контуре катка и тёплые биотуалеты, как главная особенность нового катка. Первый сеанс массового катания сегодня начнётся в 18:00, второй — в 20:00, третий — в 22:00.

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В парке имени Юрия Гагарина в центре Челябинска 30 декабря для жителей открыли платный каток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Почти три тысячи квадратных метров льда залили на аллее парка им. Ю. А. Гагарина к югу от площадки „Гулливер“. Стоимость: с 6 до 14 лет — 150 рублей, с 15 лет и взрослые — 300 рублей, дети до пяти лет — бесплатно», — заявляет пресс-служба мэрии.  Отмечается, что имеется просторное здание проката, медиарубка с диджеем, фудкорд в контуре катка и тёплые биотуалеты, как главная особенность нового катка. Первый сеанс массового катания сегодня начнётся в 18:00, второй — в 20:00, третий — в 22:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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