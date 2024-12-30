День Ильи Муромца: история праздника и народные приметы

Илья Муромец — знаменитый былинный герой, справившийся с Соловьем-разбойником. Считается, что богатырь был реальным историческим персонажем, завершил свой жизненный путь в монашестве и был канонизирован как святой. 1 января православные отмечают день памяти преподобного Илии Муромца. Рассказываем, что нужно делать в этот день.
Что сказано об Илье Муромце в былинах
В былинах сказано, что до 33 лет Илья Муромец был болен — он не мог ходить и все время лежал. Все изменилось, когда в дом к будущему богатырю пришли странники и попросили его встать и дать им воды. Илья ответил, что не в силах сделать этого, но все-таки попытался исполнить просьбу гостей. Чудом он смог встать с постели и зачерпнуть воды.
Визитеры предложили Илье самому выпить эту воду. Сделав так, как они велели, мужчина обрел большую силу. Странники сообщили ему, что теперь он должен идти на службу к киевскому князю Владимиру. С тех пор Илья Муромец служил ему верой и правдой, защищая государство от врагов.
Что о жизни Ильи Муромца говорит церковь
Многие исследователи считают, что Илья Муромец — это святой преподобный Илия Печерский, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. Илья Печерский был монахом. О его богатырском прошлом говорит высокий для того времени рост и травмы, характерные для воинов.
Илья Печерский был примером истинного христианина, который был готов защищать свое отечество в схватке с любым противником. После завершения воинской карьеры он удалился в монастырь и проводил свои дни в молитве о благополучии Руси.
О чем молятся святому Илие Печерскому
Илия Печерский считается защитником воинов, покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России. Ему молятся военнослужащие и их родственники. Они просят о поддержке и заступничестве в битвах, о благополучном возвращении солдат домой.
Народные приметы на 1 января
1 января, в День Ильи Муромца, крестьяне на Руси пытались узнать, будет ли урожайным следующий год. Для этого выходили на перекресток, брали палку и чертили ей на проезжей части крест. Если приложившийся к нему ухом слышал звук саней, считалось, что следующие лето и осень принесут богатый урожай. Если же подобных звуков не было, начинали готовиться к трудным временам.
Обращали внимание и на погоду. Если день удавался теплым, делали вывод о том, что в следующем сезоне хорошо уродится рожь. Сильный ветер обещал большое количество орехов, а звездное небо ночью — бобовых и ягод.
Готовить на День Ильи Муромца предпочитали сытные и питательные блюда. Например, на стол часто ставили запеченного поросенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.