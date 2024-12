А как у них: чем отличаются католическое и православное Рождество

24 октября католики отмечают канун Рождества — сочельник Фото: Artur Widak/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press 25 декабря католический мир отмечает Рождество Христово — праздник, посвященный рождению Иисуса в Вифлееме. В этот день верующие посещают праздничные богослужения, собираются за семейным ужином, обмениваются подарками и соблюдают старинные традиции. Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни, какие блюда готовят в разных странах и как отмечают этот день — читайте в материале URA.RU. Когда католики отмечают Рождество в Европе Католики и протестанты празднуют Рождество каждый год в одно и то же время — в ночь с 24 на 25 декабря. Эта дата не меняется, поскольку не зависит от лунного календаря. В этот же день Рождество отмечают и некоторые православные церкви, например, в Греции, Румынии, Болгарии, Польше, а также христиане Сирии, Ливана и Египта. Различия в датах у католиков и протестантов Дата празднования Рождества у католиков и православных различается. Первые отмечают праздник 25 декабря, а вторые — 7 января. До XVI века такого различия не было: все христиане отмечали этот праздник 25 декабря по юлианскому календарю. Разделение произошло в 1582 году, когда страны Европы перешли на новый григорианский календарь. После пересчета дат разница между старым юлианским и новым григорианским календарем составила 10 дней. Со временем это расхождение увеличивается: каждые 128 лет к нему добавляется еще один день. Россия перешла на григорианский календарь только в 1918 году, когда разница между стилями составляла уже 13 дней. Однако Русская православная церковь отказалась от нового календаря и до сих пор пользуется старым юлианским стилем. Поэтому, согласно церковному летоисчислению, Рождество для православных остается 25 декабря, но в современном календаре оно приходится уже на 7 января. Со временем это расхождение увеличивается: каждые 128 лет к нему добавляется еще один день. В 2101 году она увеличится до 14 дней. Это значит, что православные церкви, придерживающиеся старого стиля, будут праздновать Рождество уже не 7, а 8 января. 24 декабря в Ватикане проходят традиционные праздничные молитвы Фото: ALESSIA GIULIANI/ Keystone Press Agency/Global Look Press Чем различаются католическое и православное Рождество И католики, и православные христиане празднуют Рождество Христово — день рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Однако они делают это в разные дни и с разными традициями. Для католиков Рождество — самый важный праздник в году, который отмечают 25 декабря. Православные же празднуют его 7 января, а главным событием для них считается Пасха. Эта разница связана с разными календарями: католики используют григорианский календарь, а православные — юлианский. Различия заметны и в традициях. На Западе Рождество — главный зимний праздник, который отмечается с размахом и заранее: дома украшают, готовят подарки, а поздравления звучат раньше Нового года. В России же сначала празднуют Новый год, а уже потом Рождество. Несмотря на разный подход, суть праздника одна — это день радости, семейного тепла и веры в чудо. Традиции католического Рождества Адвент У католиков подготовка к Рождеству проходит в особый период — Адвент. Он начинается за четыре недели до праздника и отличается от строгого православного поста. Адвент — это время молитв, посещения церкви и духовного очищения. Католики стараются вести более умеренный образ жизни, отказываются от излишеств в еде, в том числе ограничивают употребление мяса. Каждая из четырех недель Адвента имеет свое символическое значение и название: первая — железная, вторая — бронзовая, третья — серебряная, а четвертая — золотая. С приближением Рождества атмосфера становится всё более праздничной, а ожидание чуда усиливается. Подготовка к Рождеству В Европе и США к Рождеству готовятся заблаговременно. С 20 по 24 декабря (предпраздничные дни) дома украшают елками, гирляндами и венками. В городах проходят праздничные мероприятия: украшают улицы, устанавливают елки, устраивают ярмарки, спектакли и концерты. Традиционные рождественские цвета — красный и зеленый, символизирующие жизнь и тепло домашнего очага. Сочельник: семейный праздник и пост 24 декабря католики отмечают Сочельник, который является кануном Рождества. Этот день наполнен семейными традициями и строгим постом, в течение которого верующие часто ограничиваются специальным блюдом — сочивом, представляющим собой кашу из пшеницы, чечевицы или риса, приправленную маком, медом и орехами. В церквях проводят предпраздничные мессы, где священники читают отрывки из Евангелия о рождении Иисуса Христа. Устанавливаются вертепы с фигуркой младенца. После захода звезды семьи собираются за столом. Перед началом ужина глава семьи читает отрывок из Евангелия, а затем все обмениваются облатками — освященным пресным хлебом, символизирующим тело Христово. Сочельник также символизирует ожидание чуда и щедрость. Под скатертью часто кладут пучок сена в память о яслях, где родился Спаситель. Рождественский ужин и традиции Рождественский ужин собирает семью за столом с 12 постными блюдами (состав блюд варьируется в зависимости от страны). Перед едой преломляют рождественский хлеб, деля его между присутствующими в знак любви и единства. Свободное место за столом оставляют в память о тех, кто не может присутствовать. Сено под скатертью символизирует вертеп. Одним из центров празднования Рождества у католиков стал Кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press Колядки и подарки Традиция колядования жива во многих странах мира. Дети и взрослые ходят по домам, поют рождественские песни и получают за это сладости или небольшие подарки. В отличие от России, где подарки чаще всего дарят на Новый год, в Европе и США главный обмен подарками происходит именно на Рождество. Рождественские традиции настолько укоренились в культуре Запада, что их соблюдают даже неверующие семьи: украшают дома гирляндами, ставят ёлку и обязательно обмениваются подарками в кругу семьи. Рождественские ярмарки Европейские рождественские ярмарки — это отдельная традиция. На них можно попробовать традиционные рождественские блюда и напитки (например, яблоки в карамели во Франции или венские вафли в Австрии), а также глинтвейн или пунш. Основные символы католического Рождества Рождественская елка Елка является важным элементом католического Рождества, имеющим глубокие символические корни. Эта традиция восходит к германским народам, где ель олицетворяла жизнь и плодородие. С распространением христианства елка приобрела новое значение — она стала символом райского древа, которое олицетворяет вечную жизнь, даруемую через Иисуса Христа. Елку устанавливают 24 декабря, в день Адама и Евы, что подчеркивает связь между праздником и библейской историей о падении человечества и его искуплении. В этот день верующие размышляют о потерянном рае и о том, как Спаситель возвращает людям доступ к вечной жизни. Елочные украшения также имеют символическое значение: они напоминают о плодах, которые росли на древе познания добра и зла, и служат напоминанием о божественной любви. Адвент-венок Адвент-венок — это традиционный элемент подготовки к Рождеству, представляющий собой круглый венок с четырьмя свечами. Каждая свеча символизирует одну из четырех недель Адвента, периода ожидания и подготовки к празднику. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как правильно держать Рождественский пост: памятка для верующих Адвент-календарь Адвент-календарь — это особый календарь с окошечками, который помогает отсчитывать дни до Рождества. Каждый день открывается одно окошко, за которым скрывается небольшой сюрприз: сладость, игрушка или приятное пожелание. Эта традиция особенно любима детьми, так как каждый день приносит маленькое чудо и усиливает ожидание праздника. Носки для подарков Традиция развешивания носков для подарков является одной из самых ярких и любимых в преддверии Рождества. Обычно носки вешают у камина или рядом с кроватью, часто они украшены рождественскими мотивами. В них могут помещаться мелкие подарки, сладости, игрушки и другие приятные сюрпризы. На утро 25 декабря все собираются вместе, чтобы открыть свои носки и поделиться радостью от полученных подарков. Омела Вечнозеленое растение, которое часто используют для украшения дома на Рождество. Омелу обычно вешают над дверью или в других местах дома, так как считается, что она приносит удачу и защищает жилище от зла. Вифлеемская звезда Согласно библейскому повествованию, эта звезда привела волхвов к месту рождения Иисуса Христа. Она является символом надежды и веры, а также напоминает о важности события Рождества. Рождественский вертеп Представляет собой композицию фигур, изображающих сцену рождения Иисуса Христа, включая Марию, Иосифа, младенца Иисуса, пастухов, волхвов и животных. Он служит напоминанием о сути праздника и подчёркивает значимость семьи и смирения. Колокольчики Они звонят на рождественских службах и праздниках, а также украшают дома. Колокольный звон символизирует радость, веселье и призывает к молитве и размышлениям. Пуансеттия Растение с яркими красными листьями, которое часто ассоциируют с Рождеством. Его форма напоминает звезду, поэтому пуансеттию иногда называют «звездой Вифлеема». Она символизирует радость и чистоту. Как католики отмечают Рождество в разных странах и что они едят Празднование Рождества в Риме и Ватикане не похоже на классическое европейское: здесь мало мишуры, смеха и уличных гирлянд. Фото: VATICAN MEDIA /Global Look Press Италия В Италии подготовка к Рождеству начинается с начала Адвента. Важная часть праздника — это семейный ужин в канун Рождества, называемый Vigilia di Natale. После ужина многие посещают полуночную мессу. В течение дня итальянцы также посещают ярмарки, где можно купить сувениры, украшения и традиционные сладости. На праздничном столе обязательно присутствуют морепродукты, особенно рыба. Одним из традиционных блюд является Feast of the Seven Fishes, включающий семь видов рыбы. Также популярны лазанья, тортеллини и различные виды пасты. На десерт подают Panettone — сладкий дрожжевой хлеб с цукатами и изюмом, а также Pandoro — легкий воздушный кекс в форме звезды. США В Соединенных Штатах Америки Рождество отмечается с большим размахом и разнообразием традиций. В Сочельник или на Рождество семьи собираются за праздничным столом, на котором обязательно есть запеченная индейка или гусь, тушеные овощи, салаты и десерты, такие как яблочные пироги, торты и имбирные пряники. Дома и улицы украшают рождественскими гирляндами, елками, венками и свечами. Также используются декоративные инсталляции, такие как ангелы, звезды и изображения Святого Николая. В рождественские вечера многие американцы посещают церковные службы, где читают проповеди, исполняются гимны и псальмоны, а также проводят меседни, детские программы и музыкальные выступления. Рождество сопровождается традиционной музыкой, колядками, джазовыми композициями и поп-музыкой. Музыка звучит в магазинах, на радио и телевидении. В США на Рождество принято дарить подарки через специальные «мешки» или «чулки», называемые «носками», потому что они похожи на миниатюрные сумки. Многие американцы больше внимания уделяют внешнему виду подарка, чем его содержанию. Обычно подарки тщательно упаковывают, чтобы они выглядели красиво и аккуратно. Иногда даже добавляют к подаркам небольшие знаки, такие как открытки или ленты, чтобы их легче было открыть. Польша В Польше Рождество начинается с праздника Святого Николая 6 декабря, когда дети получают небольшие подарки. Главное событие — это ужин в Сочельник (Wigilia), который проходит без мяса. За столом собираются всей семьей и ждут первую звезду, после которой начинается трапеза. Перед едой принято делиться тонкими вафлями с изображением религиозных сцен, которые символизируют единство и прощение. В меню входят такие блюда, как борщ с ушками, картофельные клецки и карп. Обязательные элементы стола — двенадцать постных блюд, символизирующие апостолов. Также на десерт подают маковый рулет медовые пряники. В Польше подарки обычно дарят в Сочельник после ужина. Дети верят, что их приносит Святой Николай или младенец Иисус. Популярные подарки включают игрушки, сладости, книги и одежду. Ирландия В Ирландии Рождество отмечается с большой радостью и гостеприимством. Это государственный праздник, поэтому почти все учреждения закрыты — часть кафе, баров, ресторанов и ночных клубов. Большинство магазинов и частных предприятий открывается только 26 декабря. В Ирландии Рождество отмечается с большой радостью и гостеприимством. Это государственный праздник, поэтому почти все учреждения закрыты — часть кафе, баров, ресторанов и ночных клубов. Большинство магазинов и частных предприятий открывается только 26 декабря. Семьи собираются вместе для праздничного ужина, а утром 25 декабря многие ирландцы посещают рождественскую мессу. В некоторых регионах сохраняется традиция оставлять еду и напитки для умерших родственников. А в некоторых городах и деревнях в канун Рождества проводятся шествия при свечах. В Ирландии также распространены рождественские вечеринки и танцы. На ирландском рождественском столе часто можно встретить индейку или гуся, фаршированные каштанами и яблоками. Картофельное пюре и брюссельская капуста — обязательные гарниры. На десерт подают рождественский пудинг и минс-пай — маленькие пирожки с начинкой из сухофруктов и специй. Подарки в Ирландии обычно дарят в утро Рождества, когда вся семья просыпается и открывает подарки под елкой. Популярные подарки включают игрушки, книги, одежду и украшения. Часто дарят и сладости, такие как шоколад и леденцы.

