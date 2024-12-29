Пермякам напомнили об опасности использования пиротехники

В преддверие Нового года Министерство территориальной безопасности Пермского края призвало пермяков отказаться от покупки пиротехники. Тем, кто все же решил запустить новогодний фейерверк, напомнили о правилах безопасности.
«Если вы решили приобрести пиротехнику, необходимо помнить о следующих правилах. Покупать пиротехнические изделия можно только в специализированных стационарных торговых точках, изделие должно иметь сертификат или знак соответствия. Перед запуском необходимо проверить целостность упаковки и срок годности», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Пермском крае запретили продажу пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь. Такое решение мэрия принимает второй год подряд для усиления безопасности в городе в новогодние праздники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!