29 декабря 2024

Пермякам напомнили об опасности использования пиротехники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков призвали отказаться от покупки пиротехники
Пермяков призвали отказаться от покупки пиротехники Фото:

В преддверие Нового года Министерство территориальной безопасности Пермского края призвало пермяков отказаться от покупки пиротехники. Тем, кто все же решил запустить новогодний фейерверк, напомнили о правилах безопасности.

«Если вы решили приобрести пиротехнику, необходимо помнить о следующих правилах. Покупать пиротехнические изделия можно только в специализированных стационарных торговых точках, изделие должно иметь сертификат или знак соответствия. Перед запуском необходимо проверить целостность упаковки и срок годности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Пермском крае запретили продажу пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь. Такое решение мэрия принимает второй год подряд для усиления безопасности в городе в новогодние праздники.

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В преддверие Нового года Министерство территориальной безопасности Пермского края призвало пермяков отказаться от покупки пиротехники. Тем, кто все же решил запустить новогодний фейерверк, напомнили о правилах безопасности. «Если вы решили приобрести пиротехнику, необходимо помнить о следующих правилах. Покупать пиротехнические изделия можно только в специализированных стационарных торговых точках, изделие должно иметь сертификат или знак соответствия. Перед запуском необходимо проверить целостность упаковки и срок годности», — подчеркнули в ведомстве. Ранее в Пермском крае запретили продажу пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь. Такое решение мэрия принимает второй год подряд для усиления безопасности в городе в новогодние праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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