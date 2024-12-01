Пермяки останутся без салюта в новогоднюю ночь

На многие праздники пиротехнические шоу стали отменять
Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь. Такое решение мэрия принимает второй год подряд.
«Это связано с усилением мер безопасности в городе в новогодние праздники», — пишет 59.ru cо ссылкой на департамент культуры и молодежной политики. О том, будут ли какие-то гуляния на Эспланаде в праздники, пока не уточняется.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году власти Перми отказались от проведения новогоднего фейерверка. Также салюта не было 1 мая и на День Победы в 2024 году.
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