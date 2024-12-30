Следователи провели более 15 обысков в ГАБТУ Минобороны по делу гособоронзаказа

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Следователи изъяли телефон у замначальника ГАБТУ МО РФ Сергея Шаленого
Следователи изъяли телефон у замначальника ГАБТУ МО РФ Сергея Шаленого Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следователи изъяли мобильный телефон у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Сергея Шаленого. Об этом сообщили в правоохранительных органах, добавив, что следователи провели более 15 обысков в офисах управления и по местам жительства его сотрудников по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

«В ходе [15-ти] обысков [в ГАБТУ и по местам жительства сотрудников] <...> изъят мобильный телефон у генерала Шаленого, который по делу проходит в статусе свидетеля», — рассказали в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Там добавили, что кроме телефона были изъяты документы, важные для следствия.

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Следователи изъяли мобильный телефон у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Сергея Шаленого. Об этом сообщили в правоохранительных органах, добавив, что следователи провели более 15 обысков в офисах управления и по местам жительства его сотрудников по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. «В ходе [15-ти] обысков [в ГАБТУ и по местам жительства сотрудников] <...> изъят мобильный телефон у генерала Шаленого, который по делу проходит в статусе свидетеля», — рассказали в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Там добавили, что кроме телефона были изъяты документы, важные для следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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