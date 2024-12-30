Следователи провели более 15 обысков в ГАБТУ Минобороны по делу гособоронзаказа

Следователи изъяли мобильный телефон у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Сергея Шаленого. Об этом сообщили в правоохранительных органах, добавив, что следователи провели более 15 обысков в офисах управления и по местам жительства его сотрудников по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
«В ходе [15-ти] обысков [в ГАБТУ и по местам жительства сотрудников] <...> изъят мобильный телефон у генерала Шаленого, который по делу проходит в статусе свидетеля», — рассказали в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Там добавили, что кроме телефона были изъяты документы, важные для следствия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.