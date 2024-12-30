В США выразили обеспокоенность после захвата российскими войсками нескольких танков Abrams на Украине, сообщают американские СМИ. Это стало возможным после того, как из 31 украинского танка Abrams 20 были уничтожены.
«Поскольку более 20 из 31 украинских танков Abrams уже были нейтрализованы, подтвержденный захват нескольких из них, некоторые с очень незначительными повреждениями, дает одну из первых возможностей для России разобрать одну из машин для детального изучения», — пишет Military Watch Magazine. Так, оставшиеся в исправном состоянии танки представляют ценность для российских военных.
Авторы статьи подчеркивают, что захват американской бронетехники является значимым событием, учитывая широкое применение танков Abrams как в армии США, так и среди ее союзников. Они также отмечают, что информация, полученная в результате анализа захваченных экземпляров, может представлять интерес для союзников России.
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