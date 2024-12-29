Утвержден список региональных рейсов из Перми на 2025 год со скидками

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о списке субсидируемых воздушных маршрутов на 2025 год для Пермского края. В список вошли 13 маршрутов из Перми.
«Субсидии будут направлены на обеспечение полетов в Усинск, Тюмень, Сургут, Самару, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград. Финансирование рейсов будет поступать из бюджетов Прикамья и указанных территорий. Субсидирование только от Пермского края действует на направления в Новый Уренгой, Нижневартовск и Минеральные Воды», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Ранее стало известно, что власти Пермского края планируют продлить полетную программу из Перми в Нарьян-Мар и Усинск в 2025 году. Сейчас рейсы в Нарьян-Мар из Перми осуществляют авиакомпании «РусЛайн» и «КрасАвиа» по вторникам, четвергам и пятницам. Полетная программа завершается 31 декабря 2024 года.
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