17 декабря 2024

В 2025 году самолеты из Перми в Нарьян-Мар и Усинск продолжат летать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти хотят продлить полетную программу в регионы
Власти хотят продлить полетную программу в регионы Фото:

Власти Пермского края планируют продлить полетную программу из Перми в Нарьян-Мар и Усинск в 2025 году. Для этого правительство готово выделить субсидии.

«Правительство Пермского края намерено субсидировать полеты в Ненецкий автономный округ и республику Коми. Росавиация проводит отбор перевозчиков на выполнение рейсов между регионами», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс.

По данным сайта аэропорта «Большое Савино», сейчас рейсы в Нарьян-Мар из Перми осуществляют авиакомпании «РусЛайн» и «КрасАвиа» по вторникам, четвергам и пятницам. Полетная программа завершается 31 декабря 2024 года. В Усинск по средам, пятницам и субботам летает «ЮВТ-Аэро». По этому направлению рейсы стоят до 28 марта 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края планируют продлить полетную программу из Перми в Нарьян-Мар и Усинск в 2025 году. Для этого правительство готово выделить субсидии. «Правительство Пермского края намерено субсидировать полеты в Ненецкий автономный округ и республику Коми. Росавиация проводит отбор перевозчиков на выполнение рейсов между регионами», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс. По данным сайта аэропорта «Большое Савино», сейчас рейсы в Нарьян-Мар из Перми осуществляют авиакомпании «РусЛайн» и «КрасАвиа» по вторникам, четвергам и пятницам. Полетная программа завершается 31 декабря 2024 года. В Усинск по средам, пятницам и субботам летает «ЮВТ-Аэро». По этому направлению рейсы стоят до 28 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...