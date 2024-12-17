В 2025 году самолеты из Перми в Нарьян-Мар и Усинск продолжат летать

Власти Пермского края планируют продлить полетную программу из Перми в Нарьян-Мар и Усинск в 2025 году. Для этого правительство готово выделить субсидии.
«Правительство Пермского края намерено субсидировать полеты в Ненецкий автономный округ и республику Коми. Росавиация проводит отбор перевозчиков на выполнение рейсов между регионами», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс.
По данным сайта аэропорта «Большое Савино», сейчас рейсы в Нарьян-Мар из Перми осуществляют авиакомпании «РусЛайн» и «КрасАвиа» по вторникам, четвергам и пятницам. Полетная программа завершается 31 декабря 2024 года. В Усинск по средам, пятницам и субботам летает «ЮВТ-Аэро». По этому направлению рейсы стоят до 28 марта 2025 года.
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