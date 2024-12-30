В Петербурге угроза наводнения, закрыли дамбу

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В Питере угроза наводнения
В Питере угроза наводнения Фото:

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга были закрыты утром 30 декабря для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы. По информации пресс-службы ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», это было сделано в связи с прогнозом усиления ветра и повышения высоты волн.

«Ожидается усиление ветра западных направлений до 19—24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет 2–2,5 метра», — отмечается в сообщении. Его передает 78.ru.

Кроме того, движение судов по Кронштадтскому фарватеру было приостановлено. Распоряжение об этом выдал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

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Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга были закрыты утром 30 декабря для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы. По информации пресс-службы ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», это было сделано в связи с прогнозом усиления ветра и повышения высоты волн. «Ожидается усиление ветра западных направлений до 19—24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет 2–2,5 метра», — отмечается в сообщении. Его передает 78.ru. Кроме того, движение судов по Кронштадтскому фарватеру было приостановлено. Распоряжение об этом выдал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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