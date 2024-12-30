В Петербурге угроза наводнения, закрыли дамбу

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга были закрыты утром 30 декабря для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы. По информации пресс-службы ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», это было сделано в связи с прогнозом усиления ветра и повышения высоты волн.
«Ожидается усиление ветра западных направлений до 19—24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет 2–2,5 метра», — отмечается в сообщении. Его передает 78.ru.
Кроме того, движение судов по Кронштадтскому фарватеру было приостановлено. Распоряжение об этом выдал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.