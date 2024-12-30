Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств

В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. В постановлении указано, что это позволит продолжать продажу иностранных препаратов в оригинальной упаковке с русскоязычной этикеткой.
«До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств... Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке», — написали на официальном сайте правительства РФ. Продление данного порядка направлено на предотвращение дефицита медикаментов и сбоев в их поставках.
Для решения о продаже лекарств в иностранной упаковке создана специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и Федеральной таможенной службы.
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