Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств

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Кабмин РФ продлил до конца 2025 года особый порядок продажи зарубежных лекарств
Кабмин РФ продлил до конца 2025 года особый порядок продажи зарубежных лекарств Фото:

В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. В постановлении указано, что это позволит продолжать продажу иностранных препаратов в оригинальной упаковке с русскоязычной этикеткой.

«До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств... Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке», — написали на официальном сайте правительства РФ. Продление данного порядка направлено на предотвращение дефицита медикаментов и сбоев в их поставках.

Для решения о продаже лекарств в иностранной упаковке создана специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и Федеральной таможенной службы.

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В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. В постановлении указано, что это позволит продолжать продажу иностранных препаратов в оригинальной упаковке с русскоязычной этикеткой. «До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств... Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке», — написали на официальном сайте правительства РФ. Продление данного порядка направлено на предотвращение дефицита медикаментов и сбоев в их поставках. Для решения о продаже лекарств в иностранной упаковке создана специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и Федеральной таможенной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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