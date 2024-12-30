Кириенко исполнил желания детей из Запорожской области

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Запорожскую область. Там он поучаствовал в «Елке желаний» и обсудил программу восстановления объектов в Энергодаре.
«Сергей Кириенко в рамках акции „Елка желаний“ встретился с многодетной семьей Козявиных из Михайловки и с 13-летней Анастасией Бородиной из Мелитополя, он вручил детям подарки, о которых те просили», — сообщили в Запорожском агентстве новостей. Там добавили, что Кириенко побывал в образовательном центре «Маяк», пообщался со студентами и активистами «Движения Первых».
Помимо этого, Кириенко приехал в Энергодар и посетил Запорожскую АЭС. В ходе визита он обсудил программу восстановления социальных объектов, а также вручил орден Мужества отцу председателя горсовета Энергодара, начальника охраны станции Андрея Короткого. Его автомобиль подорвали украинские службы в октябре нынешнего года.
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