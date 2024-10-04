В Энергодаре подорвали сотрудника ЗАЭС: причины, причастность Украины

В Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности Запорожской АЭС

04 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Украина подорвала автомобиль сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре, он не выжил Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Энергодаре Запорожской области украинские силы организовали убийство, подорвав автомобиль сотрудника атомной электростанции — экс-депутата Андрея Короткого. В Главном разведывательном управлении Украины подтвердили свою причастность. URA.RU рассказывает всю известную информацию о происшествии в настоящий момент. Видео с подрывом автомобиля ГУР Украины первые опубликовали информацию о гибели сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Они заявили, что будут продолжать подобные «акты возмездия» в отношении тех, кого считают преступниками. Они в своем telegram-канале также опубликовали видео. На кадрах в размытом фоне видно, как белый автомобиль взрывается на ходу. В управлении уверяют, что это именно авто Андрея Короткого. Следком устанавливает обстоятельства произошедшего Спустя примерно час Следственный комитет РФ в своем telegram-канале подтвердил гибель сотрудника Запорожской АЭС. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Они подтвердили, что убитый являлся начальником группы пропусков Службы безопасности Запорожской АЭС. По версии следствия, утром 4 октября под автомобиль Андрея Короткого заложили взрывное устройство. Оно сработало практически сразу же, как мужчина сел в машину. Сам автомобиль был припаркован у дома сотрудника Службы безопасности. Андрей скончался в больнице от полученных ран. «Бесчеловечный теракт» В Запорожской АЗС также отреагировали на гибель их сотрудника. «Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны», — подчеркнул директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что нападение на сотрудника, который занимается обеспечением ядерной безопасности — это бесчеловечный поступок. Черничук подчеркнул, что АЭС будет продолжать свою работу, несмотря на попытки Украины помешать этому. Представители станции выразили соболезнования родным погибшего сотрудника. Свои соболезнования также выразил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram. Он обещал родственникам погибшего оказать всевозможную поддержку. Глава региона также призвал жителей проявлять бдительность и осматривать свои автомобили на предмет взрывных устройств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Энергодаре Запорожской области украинские силы организовали убийство, подорвав автомобиль сотрудника атомной электростанции — экс-депутата Андрея Короткого. В Главном разведывательном управлении Украины подтвердили свою причастность. URA.RU рассказывает всю известную информацию о происшествии в настоящий момент. ГУР Украины первые опубликовали информацию о гибели сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Они заявили, что будут продолжать подобные «акты возмездия» в отношении тех, кого считают преступниками. Они в своем telegram-канале также опубликовали видео. На кадрах в размытом фоне видно, как белый автомобиль взрывается на ходу. В управлении уверяют, что это именно авто Андрея Короткого. Спустя примерно час Следственный комитет РФ в своем telegram-канале подтвердил гибель сотрудника Запорожской АЭС. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Они подтвердили, что убитый являлся начальником группы пропусков Службы безопасности Запорожской АЭС. По версии следствия, утром 4 октября под автомобиль Андрея Короткого заложили взрывное устройство. Оно сработало практически сразу же, как мужчина сел в машину. Сам автомобиль был припаркован у дома сотрудника Службы безопасности. Андрей скончался в больнице от полученных ран. В Запорожской АЗС также отреагировали на гибель их сотрудника. «Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны», — подчеркнул директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что нападение на сотрудника, который занимается обеспечением ядерной безопасности — это бесчеловечный поступок. Черничук подчеркнул, что АЭС будет продолжать свою работу, несмотря на попытки Украины помешать этому. Представители станции выразили соболезнования родным погибшего сотрудника. Свои соболезнования также выразил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram. Он обещал родственникам погибшего оказать всевозможную поддержку. Глава региона также призвал жителей проявлять бдительность и осматривать свои автомобили на предмет взрывных устройств.