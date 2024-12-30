Самолет Utair из Тюмени совершил аварийную посадку в ЯНАО

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Самолет Utair экстренно сел в Красноселькупе
Самолет Utair экстренно сел в Красноселькупе Фото:

Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Об этом сообщил источник URA.RU. По его информации, жертв и пострадавших нет.

«Сейчас самолет из Тюмени аварийно сел в Красноселькупе. Без жертв. Авиакомпания Utair», — рассказал инсайдер.

Причина экстренной аварийной посадки — неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.

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Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Об этом сообщил источник URA.RU. По его информации, жертв и пострадавших нет. «Сейчас самолет из Тюмени аварийно сел в Красноселькупе. Без жертв. Авиакомпания Utair», — рассказал инсайдер. Причина экстренной аварийной посадки — неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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