Самолет Utair из Тюмени совершил аварийную посадку в ЯНАО

Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Об этом сообщил источник URA.RU. По его информации, жертв и пострадавших нет.
«Сейчас самолет из Тюмени аварийно сел в Красноселькупе. Без жертв. Авиакомпания Utair», — рассказал инсайдер.
Причина экстренной аварийной посадки — неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.
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