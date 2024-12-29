29 декабря 2024

Чиновники мэрии Шадринска провели «закрытый корпоратив» в престижном санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний корпоратив провели чиновники
Новогодний корпоратив провели чиновники Фото:

Накануне нового года статусные чиновники мэрии Шадринска гуляли на «закрытом» корпоративе в престижном санатории «Жемчужина Зауралья». Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников заведения.

«В пятницу 27 декабря в санатории „Жемчужина Зауралья“ гуляли чиновники, в том числе заместители мэра Шадринска. Они веселились от души, не экономили на спиртном и закусках. Главы города Антона Мокана на гулянке не было», — пояснил сотрудник санатория.

По словам работника заведения, чиновникам понравились изысканные блюда, которыми славится «Жемчужина Зауралья». Он добавил, что предновогоднее мероприятие прошло без инцидентов, вполне достойно.

Агентство направило редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков запретил чиновникам проводить корпоративы в условиях ведения активных боевых действий на СВО. Шумков также рекомендовал администрациям муниципалитетов проявлять воздержанность и сосредоточиться на благоустройстве территорий.

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Накануне нового года статусные чиновники мэрии Шадринска гуляли на «закрытом» корпоративе в престижном санатории «Жемчужина Зауралья». Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников заведения. «В пятницу 27 декабря в санатории „Жемчужина Зауралья“ гуляли чиновники, в том числе заместители мэра Шадринска. Они веселились от души, не экономили на спиртном и закусках. Главы города Антона Мокана на гулянке не было», — пояснил сотрудник санатория. По словам работника заведения, чиновникам понравились изысканные блюда, которыми славится «Жемчужина Зауралья». Он добавил, что предновогоднее мероприятие прошло без инцидентов, вполне достойно. Агентство направило редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков запретил чиновникам проводить корпоративы в условиях ведения активных боевых действий на СВО. Шумков также рекомендовал администрациям муниципалитетов проявлять воздержанность и сосредоточиться на благоустройстве территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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