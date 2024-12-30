МИД РФ прокомментировал спецборт из России в США

Захарова: на российском спецборте в США были дипломаты
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Россия совершила ротацию дипломатов с США, объяснила Захарова
Россия совершила ротацию дипломатов с США, объяснила Захарова Фото:

На специальном российском самолете, который два дня находился в США, были дипломаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она ответила на вопрос агентства о цели полета спецборта из РФ в США.

Этот спецборт находился в США два дня. Однако при этом официально о поездке не сообщалось. Ранее на этом борту ездили глава МИД РФ Сергей Лавов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

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На специальном российском самолете, который два дня находился в США, были дипломаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очередная ротация дипломатов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она ответила на вопрос агентства о цели полета спецборта из РФ в США. Этот спецборт находился в США два дня. Однако при этом официально о поездке не сообщалось. Ранее на этом борту ездили глава МИД РФ Сергей Лавов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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