МИД РФ прокомментировал спецборт из России в США

На специальном российском самолете, который два дня находился в США, были дипломаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она ответила на вопрос агентства о цели полета спецборта из РФ в США.
Этот спецборт находился в США два дня. Однако при этом официально о поездке не сообщалось. Ранее на этом борту ездили глава МИД РФ Сергей Лавов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
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