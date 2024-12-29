Рекордно много свердловских сирот получили жилье в 2024 году

В Свердловской области рекордное количество детей-сирот получили свое жилье в 2024 году. Благодаря региональной программе квартирами обзавелись 1200 человек, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Благодаря региональной госпрограмме, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым, региональный Фонд жилищного строительства вручил ключи 1200 льготникам. Это самое большое число детей-сирот, начиная с 2010 года, получивших крышу над головой за 12 месяцев», — говорится на сайте ДИПа.
За год на жилье для сирот Фонд жилищного строительства региона направил 3,8 миллиарда рублей из регионального бюджета и 327,8 миллионов из федерального. Больше 100 благоустроенных квартир в новых домах передали в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске, десятки жилых помещений в Качканаре, Кушве, Сысерти, Тавде, Серове, Сухом Логу и других городах и поселках. Более 1000 квартир в текущем году приватизировано.
В 2025 году программа продолжится. На эти цели в областном бюджете предусмотрено около четырех миллиардов рублей.
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