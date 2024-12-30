Возле Анапы заметили повторный выброс мазута

На побережье Анапы зафиксированы новые случаи выбросов мазута. На участках местных пляжей обнаружены небольшие пласты нефтепродуктов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега», — написали в официальном telegram-канале штаба. Ситуация находится под контролем муниципальных служб и спасателей МЧС. В уборке также участвуют добровольцы.
В декабре в акватории Керченского пролива, на расстоянии восемь километров от побережья, произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент, предположительно, был вызван плохими погодными условиями. На борту судов находился токсичный мазут, который после крушения начал разливаться по водам Черного моря.
В результате в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Устранением последствий катастрофы занимаются как органы власти, так и волонтеры. Разлив мазута привел к гибели морских обитателей и птиц, а также ставит под угрозу предстоящий летний туристический сезон.
В связи с ситуацией старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева рассказала, как восстановить экосистему пляже Кубани, пишет 360.ru. По ее словам, для этого необходимо вернуть на свои места грунт и заселить участки мелкими организмами.
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