Богатый улов ждал рыбака на озере
Любитель зимней рыбалки поймал много рыбы на озере Большой Камаган в Курганской области. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Успешно завершил сезон рыбалки 2024 года на озере Большой Камаган. Улов получился рекордный», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» во «ВКонтакте».
Ранее курганец наловил кучу карасей на реке Тысячной в Белозерском округе. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины.
Улов на озере Большой Камаган
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