29 декабря 2024

Кучу рыбы наловил курганец на озере Камаган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богатый улов ждал рыбака на озере
Богатый улов ждал рыбака на озере Фото:

Любитель зимней рыбалки поймал много рыбы на озере Большой Камаган в Курганской области. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Успешно завершил сезон рыбалки 2024 года на озере Большой Камаган. Улов получился рекордный», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» во «ВКонтакте».

Ранее курганец наловил кучу карасей на реке Тысячной в Белозерском округе. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины. 

Улов на озере Большой Камаган
Улов на озере Большой Камаган
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любитель зимней рыбалки поймал много рыбы на озере Большой Камаган в Курганской области. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Успешно завершил сезон рыбалки 2024 года на озере Большой Камаган. Улов получился рекордный», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» во «ВКонтакте». Ранее курганец наловил кучу карасей на реке Тысячной в Белозерском округе. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...