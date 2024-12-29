В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане открылся каток. Скоро горожан порадуют своим выступлением артисты Дома народного творчества, а в новогодний вечер курганцев ждет концерт тюменской группы «Космос». О программе мероприятий URA.RU рассказали в мэрии.
Новогодняя программа мероприятий в ледовом городке
30 декабря в 17 часов у ледового городка зрителей будут радовать своими зажигательными номерами артисты Дома народного творчества. В 18 часов 31 декабря начнется открытие новогодней елки, а затем выступит кавер-группа «Космос».
Со 2 января на площади в 16 часов откроется Рождественский фестиваль народной культуры. Зрителям покажут свои программы артисты из Альменевского и Притобольного округов. А 3 и 4 января выступят в это же время мокроусовцы, варгашинцы, мишкинцы и артисты из Далматовского округа.
На площади можно погулять и поиграть с детьми среди сказочных фигур
Дети любят кататься на горках в ледовом городке. Горожане могут сфотографироваться на фоне сказочных скульптур. Особенно красиво на площади Ленина вечером.
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