29 декабря 2024

Чем удивит главный ледовый городок Кургана. Фото

В главном ледовом городке Кургана горожан порадуют артисты и каток
© Служба новостей «URA.RU»
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На площади выступят артисты
На площади выступят артисты Фото:

В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане открылся каток. Скоро горожан порадуют своим выступлением артисты Дома народного творчества, а в новогодний вечер курганцев ждет концерт тюменской группы «Космос». О программе мероприятий URA.RU рассказали в мэрии.

Новогодняя программа мероприятий в ледовом городке

30 декабря в 17 часов у ледового городка зрителей будут радовать своими зажигательными номерами артисты Дома народного творчества. В 18 часов 31 декабря начнется открытие новогодней елки, а затем выступит кавер-группа «Космос».

Со 2 января на площади в 16 часов откроется Рождественский фестиваль народной культуры. Зрителям покажут свои программы артисты из Альменевского и Притобольного округов. А 3 и 4 января выступят в это же время мокроусовцы, варгашинцы, мишкинцы и артисты из Далматовского округа.

На площади можно погулять и поиграть с детьми среди сказочных фигур

Дети любят кататься на горках в ледовом городке. Горожане могут сфотографироваться на фоне сказочных скульптур. Особенно красиво на площади Ленина вечером.

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В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане открылся каток. Скоро горожан порадуют своим выступлением артисты Дома народного творчества, а в новогодний вечер курганцев ждет концерт тюменской группы «Космос». О программе мероприятий URA.RU рассказали в мэрии. Новогодняя программа мероприятий в ледовом городке 30 декабря в 17 часов у ледового городка зрителей будут радовать своими зажигательными номерами артисты Дома народного творчества. В 18 часов 31 декабря начнется открытие новогодней елки, а затем выступит кавер-группа «Космос». Со 2 января на площади в 16 часов откроется Рождественский фестиваль народной культуры. Зрителям покажут свои программы артисты из Альменевского и Притобольного округов. А 3 и 4 января выступят в это же время мокроусовцы, варгашинцы, мишкинцы и артисты из Далматовского округа. На площади можно погулять и поиграть с детьми среди сказочных фигур Дети любят кататься на горках в ледовом городке. Горожане могут сфотографироваться на фоне сказочных скульптур. Особенно красиво на площади Ленина вечером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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