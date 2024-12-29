Сразу два автосервиса сгорели в Челябинской области

Сразу два пожара произошли в автосервисах Челябинской области. Первый инцидент произошел в Еманжелинске, второй в селе Клеопино Каслинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«В Еманжелинске результате ЧП пострадал мужчина, он надышался продуктами горения. Госпитализирован для осмотра в медицинское учреждение. Огнем также поврежден легковой автомобиль и ворота гаража. В Каслинском районе на открытой площадке автосервиса загорелись пластиковые емкости с отработанным маслом, пострадавших нет», — сообщает областное МЧС в своем telegram-канале.
Благодаря усилиям сотрудников МЧС, пожар в селе Клеопино был потушен на площади 30 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествий двух резонансных пожаров предстоит установить специалистам дознания, отмечают в ведомстве.
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