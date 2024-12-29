Волонтеры «Елки желаний» в преддверии Нового года приехали в Новоипатово (Сысертский район Свердловской области), где исполнили желания всех 40 воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Две недели назад елка с письмами от детей, которые помог собрать Фонд святой Екатерины, появилась в бизнес-центре «Саммит». Арендаторы и сотрудники БЦ за несколько дней забрали их и исполнили мечты ребят.
«„Елка желаний“ показывает, что в реалиях бизнес-сообщества самое главное — это доброта и неравнодушие. Мне очень приятно, что многие люди откликнулись, несмотря на предновогоднюю суету, и я рада быть частью этой команды. Желания были разнообразные, от гирлянды и елки до кроссовок 42-го размера и железной дороги. Все было собрано с большой любовью», — поделилась управляющая БЦ «Саммит» Юлия Бычкова, вручив подарки детям.
Она рассказала, что не понаслышке знает, каково не получить желанный подарок, и поэтому старается, чтобы каждый ребенок обрел то, что так желает. Детский дом поблагодарил сотрудников управляющей компании «Саммит», Уральский банк реконструкции и развития, компании «Орион», «ЛК Эволюция», «Мезофарм», «БМИ», «УЗГА», «Точка», «ГРЧЗ» и «Бюро недвижимости №1».
Уже четыре года официальным представителем проекта является Волонтерский центр РМК. В этом году активисты получили больше 12000 писем от детей с ограничениями по здоровью и из малоимущих семей.
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